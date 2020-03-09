Осетинского силовика преследуют за принципиальность?

Во Владикавказе суд вновь продлил арест бывшему заместителю прокурора Пригородного района Сослану Созанову, обвиняемому в вымогательстве взяток и покушении на убийство. Обвинения более чем серьёзные. Почему же из дела торчат белые нитки?

Дело Созанова получило огромный общественный резонанс и за пределами респуб­лики. Впрочем, причиной является не только тот факт, что Созанов сотрудник прокуратуры – под судом оказывались и более высокопоставленные фигуры. Складывается впечатление, что следствие, в данном случае ГСУ СК РФ по СКФО, намеренно создаёт у общественности мнение о заведомой его виновности, регулярно вбрасывая инфоповоды. Периодически в соцсетях и СМИ появляются видеозаписи съёмок, сделанных во время обысков, сообщается о неких несметных богатствах, но в чём конкретно они выражены, не указывается. Как правило, подобное происходит, когда нужно всех убедить: мол, смотрите, вот он, коррупционер, место которому в тюрьме. И не важно, каким способом мы его туда отправим! Однако правосудие в правовом государстве должно зиждиться прежде всего на строгом следовании букве закона. А с этим у обвинителей, похоже, возникли серьёзные проблемы.

Первое дело в отношении Созанова было возбуждено летом 2019 года. Как утверждает следствие, якобы с весны по октябрь 2018-го он вымогал деньги у своего знакомого Дзеранова за покровительство, но лишь 20.06.2019 последний удосужился обратиться в рес­публиканское УФСБ.

Странно, но второе дело было возбуждено 08.08.2019, то есть через час после освобождения Созанова из-под стражи и перевода его под домашний арест. Как утверждает следствие, Созанов вместе с полицейским А.А. Козоновым в феврале 2019 года вымогал деньги у главы одного из сельских поселений Черницкого. Следует отметить, что Козонов с деньгами был задержан ещё 22.02.2019.

Взятками на Кавказе не удивишь. Но, увы, фактом является и, судя по всему, имеющий место правовой произвол, на который указывает защита Созанова.

«Передача денег Козонову и разговоры с Дзерановым сопровождались аудиозаписями разговоров под контролем конкретного сотрудника республиканского УФСБ, стенограммы которых имеются в деле, – рассказывает защитник Созанова адвокат Руслан Дауев. – Мы привлекли специалиста – лингвиста, одного из лучших в стране. Его мнение однозначно: в разговорах с Черницким не имеется высказываний, содержащих признаки требования Созановым денег за совершение каких-либо действий (бездействия). Фонограммы в аудиофайлах с разговорами Дзеранова и Созанова подпадают под понятие монтажа по ГОСТ 13699-91. А текст разговора в акте прослушивания аудиозаписей, удостоверенном подписями сотрудника республиканского УФСБ Сослана Гаева, не допускает однозначного понимания реплик разговора. Также выявлены текстовые особенности, которые позволяют сомневаться в том, что содержание разговора отражено полно, точно и правильно, без каких-либо изменений, в том числе без монтажа или редактирования фонограммы. Защита подала более 400 ходатайств. Но следует отказ даже в проведении дополнительно допроса Созанова, что, безусловно, необоснованно ущемляет основополагающее право на защиту! В течение восьми месяцев Созанову необоснованно отказывают в свидании либо в телефонном разговоре с супругой и малолетними детьми. Следственные действия незаконно проводятся в отсутствие всех защитников по соглашению».

Странно, не правда ли? Казалось бы, следствие прежде всего заинтересовано в снятии всех неудобных вопросов в связи с необходимостью однозначно обосновать, что Созанов – коррупционер. Но в данном случае происходит обратное.

Дауев приводит пример. По словам адвоката, во время очной ставки Черницкий заявил, что Созанов никогда не вымогал у него деньги. Следователь якобы опешил и, внезапно прекратив очную ставку, спешно ретировался. На следующий день, 27.11.2019, в отделе полиции знакомому Созанова некие лица угрожали и требовали оговорить экс-прокурора. Не испугавшись и зафиксировав следы побоев, тот обратился в правоохранительные органы. При странных стечениях обстоятельств материал проверки, блуждавший в трёх следственных органах, в настоящее время находится в том же ГСУ СК РФ по СКФО. Но при этом не проведён даже осмотр места происшествия, не говоря уже о возбуждении уголовного дела, хотя бы по факту совершения противоправных действий.

Потому не слабой ли позицией обвинения объясняется добавление Созанову обвинения в покушении на убийство, имевшее место в декабре 2010 года? Следствие утверждает, что Созанов, якобы приревновав бывшую жену, расстрелял некоего Техова. Вот только серьёзных улик и здесь нет. Стрелки были в масках, а Созанов «опознан по внешним очертаниям». Однако алиби Созанова подтверждают более 10 свидетелей и биллинговые данные. Так за что же собираются тогда судить экс-прокурора?

Затаил обиду

Похоже, имеется причина. Издание «Акценты» пишет, что оперативные мероприятия в отношении Созанова мог инициировать сотрудник УФСБ С. Гаев. В 2015 году прокуратура республики в лице Созанова проводила проверку в отношении его родного дяди по факту незаконного получения крупного кредита в Россельхозбанке на основании подложных документов. В том же году в соседней республике был задержан при нелегальной перевозке 45 тонн спирта Х. Гаев, приходящийся оперативнику братом. Закончилось это тем, что встал вопрос о дальнейшем пребывании самого Гаева на службе. Он тогда, впрочем, устоял, но, поговаривают, затаил злобу на принципиального прокурора. Кстати, «потерпевший» Дзеранов также знаком с Гаевым и, по одной из версий, не случайно пришёл на встречу с Созановым с диктофоном, переданным ему как раз Гаевым.

Так что же, объяснение преследованию Созанова найдено? Как бы то ни было, вышестоящим инстанциям следовало бы изучить ставшую известной информацию. Иначе вместо правосудия мы и правда можем получить травлю и произвол.

P.S. Когда публикация готовилась к печати, стало известно, что 15 ноября 2019 года председатель СК РФ продлил срок предварительного следствия по делу Созанова. Основанием для этого стало ходатайство следователя ГСУ СК РФ по СКФО В.В. Иваницкого, в котором он указывал, что срок следствия нужно продлить, поскольку допросить Созанова «не представляется возможным». При этом в октябре 2019 года тот же Иваницкий письменно ответил защите, что у следствия нет необходимости в проведении дополнительного допроса Созанова. Варианта два: либо следователь Иваницкий умышленно солгал Александру Бастрыкину, либо тот не читает и не проверяет, что подписывает.