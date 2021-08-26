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Осенью из-за ситуации в Афганистане в Россию могут хлынуть террористы

26 августа 2021, 11:20  •  39 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Кабульские события отразятся на всем мире
Международное сообщество пристально следит за развитием событий в Афганистане. Это государство захвачено боевиками, которые начинают устанавливать свою власть по всей стране. По мнению эксперта Юрия Жданова, происходящее в Афганистане весьма неприятно аукнется и в России. Вскоре в нашу страну может хлынуть поток террористов.
Ситуация в афганском государстве дестабилизирована. При этом, как обратил внимание глава российской секции Международной полицейской ассоциации, в соседних с этой страной государствах орудуют различные террористические организации.
Именно через эти ячейки на территорию нашей страны могут проникнуть не только нелегалы, зарабатывающие себе на жизнь криминальным путем, но и террористы.
Жданов отметил, что особо бдительно нужно следить за ситуацией в Узбекистане и Таджикистане, пишет РИА "Новости".
По прогнозам эксперта, криминогенная обстановка в нашем государстве может усложниться уже этой осенью. Вместе с перепуганными беглецами из Афганистана в страну будут проникать и криминальные элементы, отмечает телеканал "360".
Жданов подчеркнул, что российские власти должны уделить особое внимание контролю ситуации в данной сфере, иначе трагических событий не избежать.
К слову, недавно британские журналисты начали бить тревогу по поводу ситуации вокруг талибов*. Аналитики уверены, что смертоносное американское оружие в руках боевиков обернется против западных государств.
*организация запрещена в России

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