Осенний разогрев: в Москве начали подачу отопления в жилые дома

В Москве начали давать отопление в жилых домах, административных и промышленных зданиях. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. При этом социальные учреждения — школы, больницы и поликлиники — отапливаются с пятницы, 20 сентября. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в столичном регионе ожидается затяжное похолодание.

В жилых домах Москвы начали давать отопление. Об этом заявил заммэра по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.

Ранее, 20 сентября, Бирюков сообщил, что отопление включат ранее назначенного срока — это было связано с неблагоприятным прогнозом и просьбами жителей. Также он сообщил, что раньше остальных объектов тепло начали получать социальные учреждения.

Московская энергетическая компания (МОЭК) в тот же день отчиталась, что уже 110 таких объектов начали отапливаться — это школы, детсады, больницы. А в воскресенье 22 сентября число таких учреждений достигло уже 2877.

«По состоянию на 8:00 воскресенья тепло подано в 2877 объекта социальной сферы. В том числе 1172 здания школ, 965 — детских садов, 560 — больниц и 156 — поликлиник. Работы по подключению продолжаются», — говорится в Twitter МОЭК.

по заявкам организаций соцсферы подключено к теплу 6352 объекта (80%). Тепло подано в 2326 зданий школ, 2371 — детсадов, 1113 — больниц и 542 поликлиник. В ряде случаев при подключении социалки из-за особенностей узла подключения вместе с ними запитываются и жилые дома — ПАО «МОЭК» (@paomoek) September 23, 2019

Согласно информации на портале правительства Москвы, к началу отопительного сезона подготовили более 70 тыс. объектов, среди них — свыше 33,7 тыс. жилых домов. Подготовили власти и топливно-энергетическое хозяйство города.

«Это 13 ТЭЦ, 184 тепловые станции и котельные, 22 412 тепловых пунктов, 16,7 тысячи километров тепловых сетей, 24 тепловые насосные станции, 7,5 тысячи километров газовых сетей и 344 газораспределительных пункта, 114 тысяч километров электросетей, 20 492 трансформаторные и распределительные подстанции, 13 тысяч километров водопроводных сетей и 1030 водопроводных насосных станций, а также 84 водозаборных узла и 25 очистных сооружений», — подчёркивается на сайте.

Таким образом, пояснили власти, модернизация и совершенствование городской инфраструктуры позволит «стабильно и бесперебойно» обеспечивать теплоснабжение в ходе отопительного сезона.

РИА Новости

© Александр Кряжев

«Началась астрономическая осень»

При этом в европейской части России на предстоящей неделе установится октябрьская погода. Об этом в разговоре с RT сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По её словам, небольшое потепление наступит лишь в конце недели.

«Большую часть рабочей недели над европейской Россией продолжит нависать тропосферная ложбина, которая обеспечит, в том числе, и в столичном регионе температурный фон, характерный для октября. При этом будут возможны лишь местами небольшие осадки, в пятницу направленность воздушных потоков в тропосфере поменяется, и дневные показатели термометров могут повыситься на пару градусов», — сказала она.

Синоптик подчеркнула, что ожидать более значительного потепления уже не стоит.

«Больше не получится: сегодня началась астрономическая осень, когда ночное выхолаживание становится всё более заметным, а дневное всё менее заметным. Неделя не принесёт существенных осадков, их дефицит продолжит увеличиваться», — отметила синоптик.

О том, что в центральных регионах России на протяжении всей предстоящей недели установится серьёзное похолодание, ранее рассказала коллега Макаровой по Гидрометцентру — заведующая лабораторией Людмила Паршина.

В разговоре с «Российской газетой» она сообщила, что 24 и 25 сентября столбики термометров опустятся до -3 °С, а днём покажут +5…+10 °С. В четверг 26 сентября ситуация будет схожей — ночью также -3 °С, но в светлое время суток уже +6…+11 °С, добавила Паршина.

По данным Гидрометцентра в эти дни в Москве осадков не ожидается, ветер также будет слабым. Потепление же, по словам Паршиной, наступит лишь к следующим выходным, но и оно будет ниже климатической нормы на 4-5 °С.

Гидрометцентр также предупредил жителей и гостей Москвы и Московской области о «жёлтом» уровне погодной опасности. Это связано с сильным ветром. Такой режим будет действовать до вечера 24 сентября.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Теплее, но без бабьего лета

Более оптимистичные прогнозы даёт Росгидромет. Так, по их данным, в Москве самая холодная ночь на этой неделе будет с 24 на 25 сентября — температура не поднимется выше ноля. Днём же от +7 °С 24 сентября до +11 °С в пятницу и выходные 27 —29 сентября.

В ходе пресс-конференции «Прогноз погоды на осенний сезон» начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варкин сообщил, что лёгкое потепление нельзя будет назвать бабьим летом, но оно придёт в начале следующего месяца.

«Уже во второй половине недели, особенно ближе к субботе-воскресенью, опять будет волна более тёплого воздуха с Атлантики, то есть западный перенос, и температура опять повысится. Но надо понимать, что это не приход бабьего лета — скорее всего, бабье лето переносится на октябрь — температура повысится в Москве до +10… +13 °С градусов. А может даже +12… +14 °С градусов, но не исключены осадки», — сказал он, отметив, что лёгкое потепление будет и в Московской области.

Сложившееся похолодание разрушило прогнозы о бабьем лете в сентябре, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Резкое похолодание, которое пришло в центр европейской России во второй половине сентября, казалось бы, полностью свело на нет все прогнозы синоптиков об очередном бабьем лете, которое с нетерпением ждут все жители центральной части европейской России. Первая половина текущей недели подтвердит эти опасения», — сказал он RT.