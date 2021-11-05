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Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение

05 ноября 2021, 04:00  •  14 • Украина

В Киеве продолжают твердить мантру о растущей угрозе со стороны России и даже заявили о намерении ввести военное положение и объявить мобилизацию.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью представителям западных СМИ заявил, что Министерство обороны Украины в ближайшем времени готовится ввести военное положение на территории страны. По его словам, эти действия остановят Россию от вмешательства в ситуацию на Донбассе. Кроме того, он не исключил объявления всеобщей мобилизации.

«В целом новое сосредоточение на границе опасно и Украине при необходимости нужно быть готовой к объявлению военного положения», — сказал Романенко.

По мнению экспертов, заявление Романенко не выдерживает никакой критики. Прерогативой введения военного положения и объявления мобилизации обладает исключительно Верховная рада Украины. По-видимому, отставной высокопоставленный военный чиновник пытается «набрать очки», делая угрожающие заявления в стиле не без известного Турчинова, каждую ранее неделю рассказывал о вторжении армии России в Украину.

Между тем Минобороны Украины опровергло распространяемую украинскими СМИ информацию о сосредоточении у границы 90 000 российских военных. Военное ведомство сообщило, что в непосредственной близости от украинской границы российские войска отсутствуют.

Тем не менее, ситуация на Донбассе развивается по негативному сценарию. Обе противоборствующие стороны каждый день несут потери. Остается опасность наступления ВСУ на Горловку, Тельманово и Докучаевск, чтобы рассечь силы НМ ДНР и выйти к российской границе.

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