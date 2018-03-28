«Оседлать непогребённых детей»: Собчак возмутилась эфиром «Дождя» о трагедии в Кемерово

Тысячи людей вчерашним вечером пришли в центр Москвы. Они собрались почтить память погибших людей в Кемерово. Но нашлись среди них «провокаторы на всю голову». То и дело вылезали молодчики, голосящие лозунги против власти.

Подзуживали им и «либеральные журналисты». Так из-за эфира телеканала «Дождь» разгневалась ведущая Ксения Собчак.

- Поверить не могу, что кто-то мог такое выдать в эфир, - написала она в Твиттере.

А дальше приложила пост журналиста Аркадия Кайданова.

- Гость программы - Сергей Кальварский, говорящий разумные вещи. Вдруг ведущие его прерывают на полуслове, восклицая: - Вот сейчас на Пушкинскую площадь пришел Алексей Навальный! И дальше Монгайт выдает совсем несусветное: - Тот, кто оседлает этот протест, Навальный или Собчак, и станет лидером оппозиции!.. Ребята, вы хотите "оседлать" еще не погребенных детей?! Плюнул и выключил телевизор, - возмутился Кайданов.

Политологи уверены, что Собчак сейчас выходит из образа «аморального гламура».

- Надо прямо сказать о том, что сторонники радикальной оппозиции аморальны, - поделился с «КП» политолог Сергей Марков. - Собчак – один из лидер аморального гламура. Навальный – возглавляет политическую коалицию, ориентированную на то, чтобы закрыть глаза на массовый террор на Украине. Он хочет добиться, чтобы Запад оккупировал Россию. Но Собчак пытается откреститься от этого поведения. Она критикует таких ведущих, которые перегибают палку. Может ей и упасться выйти из своего образа.

РЕПОРТАЖ

Скорбь - вне политики: как прошла траурная акция на Пушкинской площади

Александр КОЦ

На траурную акцию на Пушкинской площади я пошел сознательно. Еще накануне договорился со старшей дочерью, что заберу ее от репетитора, мы купим цветов и вместе почтим память погибших. Вокруг больших трагедий всегда возникают политические завихрения. Однако то, что эту акцию анонсировали оппозиционные деятели, меня нисколько не смущало. В конце концов, они сами подчеркивали, что мероприятие - не политическое (подробности)

КАК В РОССИИ ПРОШЛИ АКЦИИ СКОРБИ ПО ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВО. ФОТОРЕПОРТАЖ

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