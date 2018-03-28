Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ждём повторения кемеровской трагедии?
Шесть дорог для одной России
Что русскому ближе: тоталитаризм или демократия?
Покайтесь, господин Фоменко!
Главная / В России

«Оседлать непогребённых детей»: Собчак возмутилась эфиром «Дождя» о трагедии в Кемерово

28 марта 2018, 18:39  •  264 • В России

Тысячи людей вчерашним вечером пришли в центр Москвы. Они собрались почтить память погибших людей в Кемерово. Но нашлись среди них «провокаторы на всю голову». То и дело вылезали молодчики, голосящие лозунги против власти.

Подзуживали им и «либеральные журналисты». Так из-за эфира телеканала «Дождь» разгневалась ведущая Ксения Собчак.

- Поверить не могу, что кто-то мог такое выдать в эфир, - написала она в Твиттере.

А дальше приложила пост журналиста Аркадия Кайданова.

- Гость программы - Сергей Кальварский, говорящий разумные вещи. Вдруг ведущие его прерывают на полуслове, восклицая: - Вот сейчас на Пушкинскую площадь пришел Алексей Навальный! И дальше Монгайт выдает совсем несусветное: - Тот, кто оседлает этот протест, Навальный или Собчак, и станет лидером оппозиции!.. Ребята, вы хотите "оседлать" еще не погребенных детей?! Плюнул и выключил телевизор, - возмутился Кайданов.

Политологи уверены, что Собчак сейчас выходит из образа «аморального гламура».

- Надо прямо сказать о том, что сторонники радикальной оппозиции аморальны, - поделился с «КП» политолог Сергей Марков. - Собчак – один из лидер аморального гламура. Навальный – возглавляет политическую коалицию, ориентированную на то, чтобы закрыть глаза на массовый террор на Украине. Он хочет добиться, чтобы Запад оккупировал Россию. Но Собчак пытается откреститься от этого поведения. Она критикует таких ведущих, которые перегибают палку. Может ей и упасться выйти из своего образа.

РЕПОРТАЖ

Скорбь - вне политики: как прошла траурная акция на Пушкинской площади

Александр КОЦ

На траурную акцию на Пушкинской площади я пошел сознательно. Еще накануне договорился со старшей дочерью, что заберу ее от репетитора, мы купим цветов и вместе почтим память погибших. Вокруг больших трагедий всегда возникают политические завихрения. Однако то, что эту акцию анонсировали оппозиционные деятели, меня нисколько не смущало. В конце концов, они сами подчеркивали, что мероприятие - не политическое (подробности)

КАК В РОССИИ ПРОШЛИ АКЦИИ СКОРБИ ПО ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВО. ФОТОРЕПОРТАЖ

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

264
Источник
Похожие новости
28 марта 2018, 18:39
«Оседлать непогребённых детей»: Собчак возмутилась эфиром «Дождя» о трагедии в Кемерово
27 марта 2018, 11:58
Власти умалчивают о количестве погибших в Кемерово?
27 марта 2018, 16:39
Российский МИД потребовал от Запада поделиться доказательствами по «делу Скрипаля»

Загрузка...
28 марта 2018, 07:09
Социальный лифт для заключённых: вышедшим из тюрьмы могут предложить помощь наставников в запуске собственного дела
28 марта 2018, 18:39
Украина откажется от Киевской Руси
28 марта 2018, 18:39
Госдума предложила штрафовать на миллион рублей распространителей фейков о погибших в трагедиях
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 марта 2018, 08:24
Украина: цирк приехал, представление началось!
27 марта 2018, 08:39
Сценарии уничтожения России
27 марта 2018, 15:09
Второй этап операции «Скрипаль»
26 марта 2018, 00:09
Куда ведёт британская игра с отравлением Скрипаля
24 марта 2018, 04:09
Версия: Буддийский монах сподвиг Яценюка вывезти золото скифов с Украины в США
26 марта 2018, 17:54
Российская армия подавила НАТО
26 марта 2018, 13:09
Террористы, уходя из Восточной Гуты, расстреляли западных военных советников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.