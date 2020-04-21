«Оседлали широкий спектр риторики»: COVID-диссиденты устроили митинг во Владикавказе

Днём 20 апреля на площади Свободы в столице Северной Осетии — Алании прошёл «народный сход» — так демонстрацию назвали организаторы. Митингующие потребовали отменить режим самоизоляции. По их мнению, угроза коронавируса сильно переоценена, а экономика региона страдает из-за повсеместного карантина. По разным данным, на площади Свободы собрались от 300 до 4000 участников. Кто организовал митинг и чего требовали активисты, выяснили корреспонденты RT.

Заявка на митинг была подана больше месяца назад в горадминистрацию Владикавказа. Власти акцию не согласовали и предложили перенести её на более поздний срок — «до улучшения эпидемиологической обстановки». Но организатор митинга, бывший оперный певец Вадим Чельдиев продолжил призывать людей прийти, его эмоциональное обращение можно найти в интернете.

«20-го числа будет общенародный сход людей, которые устали терпеть это всё беззаконие... Сегодня под предлогом коронавируса, которого не существует, людей загнали в рабство, отбирают последнее, пытаются установить контроль над нами всеми... Я всех призываю выйти на акты неповиновения, чтобы вернуть вcё в правовое поле СССР», — заявил Вадим Чельдиев.

Организатор митинга, кроме неверия в коронавирус, также известен призывами восстановить Советский Союз. Чельдиев занимается общественной деятельностью, помогает малоимущим, борется с предприятиями, загрязняющими окружающую среду. Параллельно он добивается отставки правительства Северной Осетии — Алании, требует вернуть советскую власть и убеждает интернет-пользователей, что коронавирус — это обман, задуманный властями.

Выдуманный вирус и радиация 5G

Митинг начался около полудня. Самого Чельдиева полиция арестовала в Санкт-Петербурге ещё 17 апреля за «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Во время этапирования мужчина, как сообщается, напал на полицейского, поэтому сейчас остаётся в изоляторе.

«Самое смешное, что каких-то единых для всех требований у участников митинга не было. Кто-то настаивал на освобождении Чельдиева, кто-то требовал отмены самоизоляции. Были и те, кто протестовал против переноса даты окончания Второй мировой войны (3 сентября, на которое планируется перенести дату, — День памяти жертв теракта в Беслане. — RT). В толпе оказалось много агрессивной молодёжи. Некоторые пришли на площадь Свободы пьяными», — рассказал RT житель Владикавказа, журналист Заур Фарниев.

К собравшимся вышел глава республики Вячеслав Битаров. Он заявил митингующим, что от коронавируса есть только одно средство — «сидеть дома».

«Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я всё опять открою», — предложил Битаров.

Конструктивного диалога у главы региона и участников акции не получилось. Битарова освистали, после чего он вернулся в здание администрации.

Как заявил RT руководитель управления Республики Северная Осетия — Алания по информационным технологиям и связи Алан Салбиев, «ситуацией воспользовались, как это часто бывает в кризисных ситуациях, демагоги, ставшие для растерянных людей «калифами на час».

«Они моментально оседлали риторику широкого спектра — от «мирового заговора с выдуманным коронавирусом» до «излучающих радиацию и болезни антенн 5G», — рассказал Салбиев.

По информации чиновника, в пригороде Владикавказа накануне ночью неизвестные сожгли базовую станцию мобильной связи. Отсутствие в регионе инфраструктуры 5G, по словам Салбиева, подчёркивает «бредовость подобных рассуждений».

Митингующие, по впечатлениям чиновника, были агрессивно настроены по отношению к врачам и предпринимали «попытки прорваться в инфекционное отделение республиканской больницы и доказать, что там нет больных».

«Серая зона» экономики

Полиция долгое время не предпринимала никаких активных действий. По словам очевидцев, даже когда неизвестные люди в районе трёх часов дня начали кидать в ОМОН камни, правоохранители не проводили массовых задержаний, ограничиваясь призывами разойтись.

«К шести часам вечера на площади осталось мало людей. Это были самые агрессивные и неуправляемые участники митинга. Когда уговоры не сработали и граждане отказались разойтись, полиция задержала последних митингующих», — говорит местный журналист Заур Фарниев.

Некоторых активистов задержали в самом начале митинга. Например, жительницу Владикавказа Индиру Габолаеву. Она рассказала RT, что «правоохранители были вежливы, но настойчивы».

«Без применения силы меня посадили в патрульный автомобиль и отвезли в отделение, где я провела несколько часов. На площадь Свободы я смогла вернуться уже к концу митинга. Я считаю, что власти нас излишне пугают коронавирусом. Опасна не болезнь, а разрушенная система здравоохранения. Я хотела выступить и поговорить об экономических проблемах региона. Мне кажется, власти недостаточно поддерживают людей», — заявила RT Габолаева.

Полиция республики пока не предоставила данные об общем количестве задержанных. Теперь, после митинга, власти боятся вспышки заболевания.

«Это опасно. Они все тут толпой стоят, все без масок, скорее всего, куча инфицированных. Они ни во что не верят. Как врач я скажу: ситуация катастрофическая. Естественно, всех, кто здесь находится, надо изолировать. Но это невозможно будет сделать», — говорил журналистам глава республиканского управления Роспотребнадзора Алан Тибилов во время акции протеста.

Между тем новая вспышка коронавируса в Северной Осетии — Алании и продление режима самоизоляции ещё больше усложнят жизнь местных предпринимателей.

«Пока средний бизнес держится, ещё не исчерпаны резервы. Малый бизнес тоже как-то выживает, но запас прочности экономики практически на исходе. Нужно, чтобы в мае открылись хотя бы мелкие розничные магазины. Это даст бизнесу некоторую надежду, хотя прежняя деловая активность вернётся не скоро — ведь большая часть покупателей ещё сидит дома. Люди устали, они испытывают большое психологическое давление», — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Северная Осетия — Алания Тимур Медоев.

«Самоизоляция особенно сильно ударила по слоям населения, которые были заняты в так называемой серой зоне экономики, — поясняет Алан Салбиев. — Люди нигде не были оформлены, не платили налоги, получали свои деньги в конверте. В основном это касается сферы услуг и торговли. Внезапно они остались без работы, а в силу нелегальности трудовых отношений им показалось, что они последние в очереди на господдержку. Разумеется, это не так — реализуется множество мер, от продуктовых наборов до прямой финансовой помощи».