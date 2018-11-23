«Ощущение перегара в воздухе»: Депутат Верховной рады обвинил коллег в пьянстве во время принятия бюджета

Депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил для избирателей во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках», что зашел в сессионный зал и «прямо ощущение перегара в воздухе». Парламентарий обвинил своих коллег в том, что они в таком пьяном виде «сейчас хотят голосовать бюджет».

«Это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли», - резюмировал Левченко после того, как сообщил о витающем в воздухе перегаре.

Как сообщает УНИАН, депутат также посоветовал своим коллегам принимать «нормальные» законы, вместо того, чтобы «банально бухать в сессионном зале».

На критику внефракционного Левченко ответила вице-премьер Ирина Геращенко. Она напомнила парламентариям о строгом запрете на всякое употребление алкоголя и спиртных напитков в Верховной раде.

«И в буфете они не продаются», - отметила Геращенко.

Тем не менее бюджет Украины в целом на 2019 год был принят. Причем большинством голосов и даже с первого раза. Но зато дискуссии, особенно в сфере налогов, вокруг него велись несколько часов. В результате голосование велось уже далеко за полночь.