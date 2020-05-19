Осажденный украинскими радикалами Гордон сдал Поклонскую и Стрелкова

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, взявший интервью у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и бывшего лидера ополчения Донбасса Игоря Гиркина (Стрелкова), выступил с экстренным заявлением. По его словам, оба интервью проходили в тесном сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Поводом для заявления стало появление украинских радикалов и националистов у входа в редакцию журналистского проекта "Гордон". Ведущий постеснялся назвать их таковыми, предпочтя использовать термин "неопознанные объекты".

Тем не менее Гордон поспешил заверить националистов и радикалов, что проведённые им интервью были с согласия уполномоченных органов, а флешки с этими интервью якобы уже находятся в Гааге в качестве доказательств по делу о воссоединении Крыма с Россией и делу о конфликте в Донбассе.

"Говорю официально. Интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами", - говорится в экстренном сообщении Гордона.

После озвученных оправданий он попросил "украинских патриотов" исправить всё то, что они наворотили под дверью его офиса.

Напомним, что депутат Госдумы Наталья Поклонская не собирается реагировать на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего её "символом предательства". Экс-прокурор Крыма пожелала журналисту всего хорошего и заявила, что каждый имеет свою позицию во многих вопросах, пишет Nation News.