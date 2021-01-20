Осадное положение в Нью-Йорке для… русских. Генконсульство подтвердило демарш США

Фактически все линии телефонной связи с генеральным консульством России в Нью-Йорке отключены. Кроме того, есть проблемы с сотовой связью, а также с мобильным интернетом. Первыми о проблеме заявили журналисты, теперь официальное сообщение опубликовано и в сообществе генконсульства на официальной странице в Facebook.

В сообщении российских дипломатов сказано, что городские телефонные линии отключили 18 января.

"В этой связи просьба по интересующим Вас вопросам обращаться по электронной почте. Необходимые адреса Вы можете найти на нашем сайте - newyork.mid.ru", - отмечают представители российского внешнеполитического ведомства.

Американская сторона уже заявила, что проблема с отключением линий носит технический характер. Мол, скоро наладим. В то же время стоит напомнить, что 20 января в США состоится инаугурация президента Джо Байдена. Страна уже на осадном положении. Зрителей на инаугурации не будет - говорят, из-за пандемии, а госучреждения обнесены или заборами, или колючей проволокой. Улицы патрулируют военные, готовясь к беспорядкам. Как известно, общество в США расколото после выборов президента. Поддержавшие президента Дональда Трампа считают себя обманутыми и требуют справедливости. В ответ их называют преступниками. До гражданской войны, очевидно, один шаг...