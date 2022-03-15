Оружие, взрывчатка и форма: В итальянском аэропорту обнаружилась "гумпомощь" Украине

Сотрудники итальянского аэропорта в городе Пиза обнаружили "гуманитарную помощь" Украине. В контейнерах оказались вовсе не лекарства и продукты, а оружие, взрывчатка и военная форма.

Инцидент произошёл в аэропорту имени Галилео Галилея в Пизе. Представитель профсоюза рассказала о грузе, обнаруженном при проверке. В контейнерах оказались оружие, взрывчатка и форма.

Персонал устроил акцию протеста.

"Мы выступаем против отправки оружия на Украину", - цитирует "Катехон" представителя профсоюзной организации аэропорта.

Есть и другая причина - забота о безопасности. Аэропорт Галилео Галилея является гражданским. Через него нельзя переправлять военные грузы.

По словам сотрудницы аэропорта, власти ситуацию никак не прокомментировали. На сайте профсоюзного отделения Пизы указано, что контейнеры с грузом, "замаскированным под гуманитарную помощь", предназначались для американских баз и баз НАТО, расположенных в Польше. После этого псевдогуманитарку должны были доставить на территорию Украины.