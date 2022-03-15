Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
Главная / Политика

Оружие, взрывчатка и форма: В итальянском аэропорту обнаружилась "гумпомощь" Украине

15 марта 2022, 23:45  •  78 • Политика
Сотрудники итальянского аэропорта в городе Пиза обнаружили "гуманитарную помощь" Украине. В контейнерах оказались вовсе не лекарства и продукты, а оружие, взрывчатка и военная форма.
Инцидент произошёл в аэропорту имени Галилео Галилея в Пизе. Представитель профсоюза рассказала о грузе, обнаруженном при проверке. В контейнерах оказались оружие, взрывчатка и форма.
Персонал устроил акцию протеста.
"Мы выступаем против отправки оружия на Украину", - цитирует "Катехон" представителя профсоюзной организации аэропорта.
Есть и другая причина - забота о безопасности. Аэропорт Галилео Галилея является гражданским. Через него нельзя переправлять военные грузы.
По словам сотрудницы аэропорта, власти ситуацию никак не прокомментировали. На сайте профсоюзного отделения Пизы указано, что контейнеры с грузом, "замаскированным под гуманитарную помощь", предназначались для американских баз и баз НАТО, расположенных в Польше. После этого псевдогуманитарку должны были доставить на территорию Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


78
Источник
Похожие новости
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
15 марта 2022, 17:55
Новый командующий войсками Украины. Кто такой генерал Эдуард Москалёв
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
15 марта 2022, 14:25
Три жёстких меры против Запада предложил эксперт: "Отдача будет сильнее удара"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2022, 09:10
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, брата...
15 марта 2022, 09:10
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО гото...
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённо...
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2022, 15:20
"Вы что, совсем?": Беженцы с Украины потрясли Европу хамством. Признания местных
14 марта 2022, 09:50
"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими
10 марта 2022, 12:20
Украина — только начало: Эксперты заговорили о новой спецоперации
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.