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Оружие, взрывчатка и форма: В итальянском аэропорту обнаружилась "гумпомощь" Украине
15 марта 2022, 23:45 • 78 • Политика
Сотрудники итальянского аэропорта в городе Пиза обнаружили "гуманитарную помощь" Украине. В контейнерах оказались вовсе не лекарства и продукты, а оружие, взрывчатка и военная форма.
Инцидент произошёл в аэропорту имени Галилео Галилея в Пизе. Представитель профсоюза рассказала о грузе, обнаруженном при проверке. В контейнерах оказались оружие, взрывчатка и форма.
Персонал устроил акцию протеста.
"Мы выступаем против отправки оружия на Украину", - цитирует "Катехон" представителя профсоюзной организации аэропорта.
Есть и другая причина - забота о безопасности. Аэропорт Галилео Галилея является гражданским. Через него нельзя переправлять военные грузы.
По словам сотрудницы аэропорта, власти ситуацию никак не прокомментировали. На сайте профсоюзного отделения Пизы указано, что контейнеры с грузом, "замаскированным под гуманитарную помощь", предназначались для американских баз и баз НАТО, расположенных в Польше. После этого псевдогуманитарку должны были доставить на территорию Украины.
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