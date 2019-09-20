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Оружие в космосе – уже не миф? Лавров раскрыл работу США над размещением вооружений над Землей

20 сентября 2019, 03:24  •  41 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл, что США уже начали работу над размещением вооружений над Землей. Оружие в космосе перестает быть мифом, согласно этой информации.
Об этом Лавров пишет в своей статье, опубликованной на официальном портале МИД РФ. Российский дипломат выражает озабоченность действиями Америки, явно нагнетающей напряжение.
Так, США приступили к давно вынашиваемым ими планах о размещении своего вооружения в космосе. По словам Лаврова, не случайно Вашингтон не желает заключать никаких мораториев на подобную деятельность – это не в интересах американских военных.
Кроме того, в разрезе вышесказанного тревогу вызывает и разрыв ДРСМД. Лавров высказывает опасения по поводу того, что из-за действий Вашингтона в итоге рухнет "вся договорная архитектура в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями".
"Что мы имеем в результате? В политике – расшатывание международно-правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчивости, хаотичная фрагментация глобального пространства, углубление недоверия между участниками международной жизни.
В сфере безопасности – размывание грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей, милитаризация международных отношений, повышение роли ядерного оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, появление новых очагов вооруженных конфликтов, сохранение глобальной террористической угрозы, милитаризация киберпространства. В мировой экономике – повышенная волатильность, ужесточение борьбы за рынки, энергоресурсы и маршруты их транспортировки, торговые войны, расшатывание многосторонней торговой системы.
Добавим сюда всплеск миграционных процессов, углубление межнациональной и межконфессиональной розни. Разве такой "миропорядок, основанный на правилах", нам нужен?", - спрашивает министр иностранных дел России.

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