Оружие в космосе – уже не миф? Лавров раскрыл работу США над размещением вооружений над Землей

Об этом Лавров пишет в своей статье, опубликованной на официальном портале МИД РФ. Российский дипломат выражает озабоченность действиями Америки, явно нагнетающей напряжение.

Так, США приступили к давно вынашиваемым ими планах о размещении своего вооружения в космосе. По словам Лаврова, не случайно Вашингтон не желает заключать никаких мораториев на подобную деятельность – это не в интересах американских военных.

Кроме того, в разрезе вышесказанного тревогу вызывает и разрыв ДРСМД. Лавров высказывает опасения по поводу того, что из-за действий Вашингтона в итоге рухнет "вся договорная архитектура в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями".

"Что мы имеем в результате? В политике – расшатывание международно-правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчивости, хаотичная фрагментация глобального пространства, углубление недоверия между участниками международной жизни.

В сфере безопасности – размывание грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей, милитаризация международных отношений, повышение роли ядерного оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, появление новых очагов вооруженных конфликтов, сохранение глобальной террористической угрозы, милитаризация киберпространства. В мировой экономике – повышенная волатильность, ужесточение борьбы за рынки, энергоресурсы и маршруты их транспортировки, торговые войны, расшатывание многосторонней торговой системы.

Добавим сюда всплеск миграционных процессов, углубление межнациональной и межконфессиональной розни. Разве такой "миропорядок, основанный на правилах", нам нужен?", - спрашивает министр иностранных дел России.