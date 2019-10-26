«Оружие убери»: Зеленский объяснил в Донбассе, что он не лох

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с националистами, в которой потребовал от них «убрать оружие». Встреча прошла в Донбассе в районе разведения сил и средств у поселка Золотое, передает ТАСС. Видео с места события радикалы публикуют на страницах в социальных сетях.

«Люди хотят отвода. И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну. Тут военные — они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», — сказал глава государства.

Националисты при этом призывали прибывшего к ним президента «оценить все риски отвода», который, по их мнению, представляет собой капитуляцию. «Мне все равно с кем будет перемирие, нам надо вернуть территории и не допустить убийств», — ответил Зеленский.

Затем разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания «формулы Штайнмайера». С этого момента беседа приобрела менее дружелюбный характер. «Ты со мной хочешь формализировать отношения? Ты о чем сейчас, какая капитуляция?» — резко отреагировал Зеленский на предложение закрепить на бумаге то, что требуют националисты.

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери.

Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — продолжил глава государства.

Затем президент и представитель радикалов начали спорить о том, что происходило на Украине. После этого Зеленский повторил, зачем он приехал, и удалился в сопровождении советников.

Стоит отметить, что офис украинского президента не анонсировал эту поездку в Донбасс. Кроме того, не были опубликованы и официальные заявления по этому поводу.

1 октября контактная группа, в которую входят, в частности, представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), подписала «формулу Штайнмайера». В документе прописан порядок присвоения особого статуса ДНР и ЛНР, предполагающий их автономность. Сначала он будет установлен временно — в день выборов в местные муниципальные органы. Затем, когда БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус республик вступит в свою полную юридическую силу.

Однако выборы, которые, по сути являются отправной точкой, могут пройти только в том случае, когда в Донбассе будет безопасно, то есть при полном разведении войск.

Этот вопрос Трехсторонняя контактная группа также предусмотрела. Вместе с подписание «формулы» стороны договорились, что сил должны быть разведены до 12 октября в пилотных зонах — поселках Золотое и Петровское. Однако процесс, по утверждению представителей республик, был сорван украинской стороной. ВСУ не отвечали на сигнальные ракеты ополченцев, которые таким образом показывали, что готовы начать развод войск. Зеркальный отход военных от линии соприкосновения — одно из условий процесса.

Вместе с тем подписание «формулы Штайнмайера» вызвало резкую критику ос стороны националистов, которые устроили митинги по всей стране. Так, в Киеве дважды прошли массовые акции протеста – 6 и 14 октября. Радикалам удалось на них собрать, по неофициальным данным, до 20 тыс. человек.

Националисты, в частности, требуют, чтобы Киев отказался от «формулы» и вышел из минских соглашений. Кроме того, они угрожали главе государства, что могут перейти к крайним мерам вплоть до свержения недавно избранного Зеленского.

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Зеленский же, в свою очередь, в ответ на прошедшие акции заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Вместе с тем в ДНР настроены скептически по отношению к заявлению киевских властей. Так, глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин ранее сказал, что «у Украины слова расходятся с делами».

«Зеленский сейчас повторяет [экс-президента Украины Петра] Порошенко в самых худших его проявлениях. Приходил во власть на мирных лозунгах: заявил, что он президент мира и первое, что он сделает, это добьется мира. Прошло уже почти полгода, но приказа о прекращении огня нет. Ни один пункт, даже самый основной по разведению и прекращению огня со стороны Украины, не выполнен», — приводит его слова РИА «Новости».