Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизн...
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущ...
Главная / В России

«Оружие современного боя»: какие новинки представлены на международном форуме «Армия-2020»

24 августа 2020, 07:40  •  123 • В России
В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2020». На выставке представлены более 28 тыс. экспонатов, включая перспективные образцы вооружений. Одно из таких изделий — лёгкий ручной пулемёт РПЛ-20, прототип которого показал широкой публике концерн «Калашников». Кроме того, предприятие продемонстрировало автомат АК-19 под зарубежный патрон калибра 5,56 мм. Это оружие может пойти на экспорт в десятки стран мира. Петербургская компания «Кронштадт» презентовала тяжёлый ударный БПЛА «Гром», а новосибирский «Институт прикладной физики» — 80-мм ракету С-8Л с лазерной головкой самонаведения. Как отмечают эксперты, представленные на «Армии-2020» образцы отвечают потребностям ВС РФ и иностранных заказчиков.
 
Международный военно-технический форум «Армия-2020» Reuters © Maxim Shemetov
 

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке начал работу международный военно-технический форум «Армия-2020». В этом году в нём принимают участие около 1,5 тыс. предприятий, представляющих более 28 тыс. экспонатов. 

Универсальность и эргономика

 

Традиционно высокий интерес у посетителей форума вызвали образцы концерна «Калашников». В этом году предприятие презентовало прототип ручного пулемёта РПЛ-20 калибра 5,45×39 мм. Как утверждает разработчик, это оружие принципиально новое в своём классе.

«Это пулемёт с ленточным питанием. Его преимущество перед магазинным заключается в возможности более продолжительного ведения стрельбы и большей плотности огня. В советские годы предпринимались попытки создать такой пулемёт, но они не увенчались успехом. Ёмкость короба для ленты — 100 патронов», — рассказал в разговоре с RT Владимир Онокой, руководитель направления дирекции по ВТС (военно-техническому сотрудничеству. — RT) концерна «Калашников».

РПЛ-20 оснащён телескопическим прикладом, длина которого регулируется в соответствии с особенностями защитной экипировки и антропометрическими данными бойца. Кроме того, приклад складывается набок для удобства транспортировки и десантирования.

  • Прототип пулемёта РПЛ-20
  • © RT / Алексей Заквасин

В комплект РПЛ-20 входят два ствола. При установке на пулемёт длинного орудия увеличивается начальная скорость пули и эффективная дальность стрельбы. В свою очередь укороченный ствол удобен при выполнении боевых задач в городских условиях и ведении огня на небольших дистанциях.

«Универсальность, эргономика и удобство использования — это те факторы, на которые мы обращаем внимание и воплощаем в наших образцах. Поэтому на РПЛ-20 очень удобный приклад, полимерная рукоять, планка для крепления дополнительного оборудования под конкретную задачу. Это оружие максимально приспособлено под условия современного боя», — отметил Онокой.

По его словам, вес РПЛ-20 ниже, чем у аналогичных зарубежных образцов. Кроме того, оружие не унифицировано с автоматами. В этом заключается основное отличие нового пулемёта от РПК-16, который может использовать для стрельбы магазины семейства АК на 30 и 45 патронов.

«РПЛ-20 и РПК-16 — представители разных концепций ручных пулемётов. В мире идёт дискуссия на тему того, какая из них оптимальнее. Однако мы можем предложить заказчику оба варианта», — пояснил Онокой.

Также он сообщил о возможном запуске массового производства пистолета Лебедева (ПЛ), который в последние годы проходит испытания. По словам Владимира Онокоя, конструкторы «Калашникова» достигли серьёзного прогресса в доработке этого оружия.

На «Армии-2020» представлены образцы ПЛ для нужд вооружённых сил и вариант пистолета с укороченным стволом для оснащения подразделений правоохранительных органов. Оба изделия предназначены для стрельбы патронами калибра 9х19 мм Parabellum. К преимуществам пистолета Лебедева Онокой относит эргономику, компактность, небольшую массу и удобный спуск.

Среди других новинок «Калашникова», представленных на форуме в Кубинке, выделяется автомат АК-19, созданный для ведения огня патронами калибра 5,56×45 мм. Оружие было разработано на основе поступающего в российскую армию АК-12. Для нужд ВС РФ автомат выпускается в калибрах 5,45х39 мм и 7,62х39 мм.

  • Автомат АК-19 с глушителем на форуме «Армия-2020».
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Когда АК-12 начал поступать в ВС России, к нему возник очень большой интерес за рубежом. Наш концерн стал получать заявки на калибр 5,56 мм, который используется примерно в сотне стран мира. В итоге перед нами была поставлена задача оперативно разработать образец для экспорта. Сегодня он представлен на «Армии-2020», — рассказал Онокой.

Как отметил представитель концерна, интерес к АК-19 проявляют даже государства, которые прежде никогда не использовали автоматы Калашникова. Основные достоинства нового автомата, по его словам, — это универсальный регулируемый приклад, компактный целик и изящный внешний вид, способный удовлетворить запросы самых искушённых поклонников огнестрельного оружия.

«Обеспечить высокую точность»

В классе беспилотных аппаратов на «Армии-2020» дебютировал тяжёлый скоростной ударный комплекс «Гром», создание которого в инициативном порядке осуществляется в стенах Группы «Кронштадт» (Санкт-Петербург). Сейчас работы по БПЛА находятся на стадии предпроектного анализа.

По задумке разработчиков, на театре военных действий «Гром» будет взаимодействовать с боевой пилотируемой авиацией. Его применение в едином звене с традиционными летательными аппаратами облегчит задачу вскрытия и поражения комплексов войсковой и объектовой ПВО.

Как ожидают в «Кронштадте», в арсенал беспилотника войдут корректируемые и свободно падающие бомбы массой 100, 250 и 500 кг, а также управляемые боеприпасы, в том числе противорадиолокационные. Для установки оружия на аппарате предусмотрены четыре точки подвески: две под консолями крыла и две под фюзеляжем.

Наведение боеприпасов будет осуществляться с помощью лазерных, телевизионных и спутниковых систем. Вооружение «Грома» позволит уничтожать наземные цели в тактической и оперативно-тактической глубине, поражать надводные и береговые объекты. Помимо ударных функций, БПЛА может применяться для разведывательных миссий.

По размерности «Гром» будет приближен к самолётам оперативно-тактической авиации. Предполагается, что размах крыла «Грома» составит 10 м, длина — 13,8 м, высота — 3,8 м, взлётная масса — 7 т, полезная нагрузка — 2 т, радиус боевого применения — 700 км. БПЛА будет способен подниматься на высоту до 12 км и развивать скорость до 1 тыс. км/ч.

Беспилотник «Кронштадта» отличают обтекаемая геометрия всех элементов конструкции и широкое использование радиопоглощающих материалов, что характерно для авиатехники, выполненной по технологии «стелс».

«Для интенсивного ведения огня»: каким критериям должен отвечать новый пулемёт Калашникова

Как заявил в разговоре с RT директор Центра перспективных исследований группы «Кронштадт» Владимир Воронов, благодаря высокой скорости и малозаметности «Гром» может эксплуатироваться в первом атакующем эшелоне. По его словам, цель создания подобного аппарата заключается в снижении потерь в пилотируемой авиации.

«Мы проанализировали мировые тренды и ситуацию в нашей стране, и пришли к выводу, что для такого аппарата в наших войсках существует ниша. Задел, который мы создали во время опытно-конструкторских работ по «Ориону», позволяет нам реализовать проект «Грома». Если говорить о силовой установке, то, предположительно, это может быть двигатель от Як-130», — рассказал Воронов.

Ещё одним дебютантом «Армии-2020» стала перспективная корректируемая авиационная ракета с лазерной головкой самонаведения С-8Л калибра 80 мм. Её разработкой занимаются специалисты АО «Институт прикладной физики» (Новосибирск). Проект находится на стадии научно-исследовательских работ.

  • Пуск одной из ракет семейства С-8
  • © Wikimedia commons / Vitaly V. Kuzmin

Ракета предназначена для применения вертолётами и самолётами оперативно-тактической авиации из штатных блоков орудий типа Б8В20А и Б8М1. Мощность её боевой части позволяет уничтожать одиночные и групповые цели, в том числе подвижные.

Вертолёты могут применять С-8Л на высоте 50—1 тыс. м, самолёты — 400—1,1 тыс. м. Максимальную дальность пуска ракеты с винтокрылой машины конструкторы оценивают в 4 км, со штурмовика или бомбардировщика — в 6 км.

Заместитель начальника 7-го конструкторского отдела Института прикладной физики Алексей Картунов сообщил RT, что продемонстрированная на форуме ракета является новинкой в семействе боеприпасов С-8, которые находятся на вооружении армии с 1970-х годов.

«В отличие от других образцов, которые разработал наш институт, полёт С-8Л корректируется с помощью двух аэродинамических рулей. Она создаётся для того, чтобы обеспечить более высокую точность поражения целей и сократить тем самым расход боеприпасов», — пояснил Картунов.

Опрошенные RT эксперты высоко оценили представленные на «Армии-2020» образцы перспективных вооружений. По их мнению, отечественная конструкторская школа развивается в ногу со временем и в целом успешно пытается удовлетворить запросы военных.

«Насколько я понимаю, техническое задание продемонстрированных на форуме изделий было согласовано с потенциальными заказчиками. Для реализации таких проектов требуются серьёзные вложения, поэтому разработчики стараются угодить нуждам военных, предлагая образцы специально для армии», — отметил в разговоре с RT эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

В свою очередь, обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин обратил внимание на новинки «Калашникова». В беседе с RT он отметил, что лёгкий пулемёт РПЛ-20 является востребованным оружием в общевойсковых частях и специальных подразделениях ВС РФ. Также эксперт считает, что концерн сделал хороший «маркетинговый ход», представив АК-19.

«Ряд образцов, таких как РПЛ-20, вызывают немалый интерес. Об этом пулемёте давно говорили, и вот он был продемонстрирован в полноценном виде. Короб с пулемётной лентой позволяет вместить большой объём боеприпасов. При этом оружие достаточно мобильное, на его планках можно разметить прицел и лазерный целеуказатель. Я думаю, что этот пулемёт найдёт своё применение в обычных войсках и частях спецназначения», — подчеркнул Бутырин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
22 августа 2020, 21:40
«Передовая в своём классе»: какими преимуществами обладает управляемая ракета «Вихрь-1»
22 августа 2020, 08:50
«Точность поражения и огневая мощь»: на что способна новая российская система залпового огня «Тосочка»
22 августа 2020, 00:35
Повреждено 10 квартир: что известно о взрыве в жилом доме в Ярославле
21 августа 2020, 11:45
«Вопрос транспортировки пока преждевременен»: что известно о состоянии Навального
22 августа 2020, 15:15
«Проводится комплексная диагностика»: Навального доставили в клинику в Берлине
21 августа 2020, 09:00
«После трёх империй у нас состоялась первая республика»: Сергей Станкевич о причинах и итогах событий августа 1991-го
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2020, 01:20
Лукашенко бежит из дворца: Вертолёт в центре Минска вызвал панику
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде пу...
24 августа 2020, 05:55
Голод "библейских масштабов": Глава ВПП дал пугающий прогноз для всего мира
24 августа 2020, 02:10
«Современные и перспективные»: как атомные подводные лодки проекта «Ясень» усилят ВМФ...
24 августа 2020, 07:45
Бегство Лукашенко из Минска провалилось. Будут ли извиняться авторы вброса?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном море
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.