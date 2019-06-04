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Оружие с завода Порошенко попало к террористам на год раньше, чем в ВСУ - СМИ

04 июня 2019, 21:24  •  41 • Политика
Исламские террористы получили оружие с завода Порошенко раньше ВСУ. Боевики "Боко харам" познакомились с гранатомётом УАГ-40 на год раньше украинских военных, сообщает военный эксперт Диана Михайлова.
Украинский гранатомёт УАГ-40 попал в руки боевикам-исламистам из Нигерии на год раньше, чем в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Оружие было произведено на украинском заводе "Кузница на Рыбальском" (ранее "Ленинская кузница"), который на момент событий принадлежал президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на военного эксперта и блогера Диану Михайлову.
Отмечается, что боевики исламской террористической организации, известной как "Боко харам", ещё в 2016 году захватили некоторое количество украинских гранатомётов во время боёв с армией Нигерии. Трофейным оружием они не преминули похвастать на многочисленных фото и видео. В свою очередь нигерийские военные получили украинское оружие в сентябре 2015-го. При этом в ВСУ гранатомёт УАГ-40 начал официально поступать лишь в 2017 году, о чём есть соответствующие документы.
На момент всех этих событий завод, выпускающий пресловутые гранатомёты, принадлежал не кому иному, как президенту Украины Петру Порошенко и его сотруднику, бизнесмену и депутату Верховной рады Игорю Кононенко. В 2018 году предприятие было продано, сообщает "Лента".
Из всей этой истории напрашивается вывод. Предприятие Порошенко по производству оружия продало Нигерии целую партию оружия, которое армия Украины увидела лишь два года спустя.

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