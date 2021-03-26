Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравни...
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Главная / Политика

Оружие России, вызывающее зависть США: Военный эксперт назвал десяток образцов

26 марта 2021, 00:35  •  95 • Политика
Россия может показать на параде Победы пять передовых образцов военной техники, сообщает The National Interest. Военный эксперт назвал ещё десяток российских вооружений, вызывающих зависть США и НАТО.
На параде Победы в Москве могут быть показаны пять образцов новейшего оружия России, пишет американский журнал The National Interest. Интерес США к российским вооружениям прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.
Сообщается, что американские эксперты ожидают увидеть на параде танк Т-14 "Армата", истребитель пятого поколения Су-57, зенитную ракетную систему С-400, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 "Кинжал" и танк T-90M. Все пять образцов вооружения американский журнал назвал самым опасным оружием России.
Василий Дандыкин отмечает, что этими пятью образцами арсенал новейшего российского оружия не ограничивается. У России есть ещё немало не имеющих аналогов в мире вооружений, которым позавидуют в США.
В их числе специалист назвал морскую гиперзвуковую ракету "Циркон", которая вскоре поступит на вооружение подводных и надводных кораблей. Также он упомянул ядерный подводный дрон "Посейдон" и атомные подлодки "Белгород" и " Хабаровск". Помимо этого, эксперт напомнил о лазерном комплексе "Пересвет" и ударном беспилотнике "Охотник".
Не имеет аналогов в мире и тяжёлая огнемётная система "Тосочка". Вызывает зависть у военных НАТО ракетный комплекс "Искандер", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион",
- продолжил перечислять Василий Дандыкин в беседе с Nation News.
Эксперт почеркнул, что все озвученные им образцы вооружений - это настоящее оружие XXI века. Также он добавил, что многие из этих вооружений прошли обкатку в боевых условиях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 21:50
Секретная служба США замешана в деле о пистолете сына Байдена - СМИ
25 марта 2021, 22:45
"Рвёт в пух и прах отношения с ядерной державой": Байдену не решились задать вопрос о России
25 марта 2021, 22:45
Новый план США против "Северного потока – 2": От Германии ждут "зеленого переворота"
25 марта 2021, 23:40
Америка готовила России судьбу Югославии - Соловьев
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем не сказал
25 марта 2021, 22:45
США разрешили Санду шпионить: Спецслужбы Молдавии получили доступ к Viber и Whatsapp
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.