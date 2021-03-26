Оружие России, вызывающее зависть США: Военный эксперт назвал десяток образцов

Россия может показать на параде Победы пять передовых образцов военной техники, сообщает The National Interest. Военный эксперт назвал ещё десяток российских вооружений, вызывающих зависть США и НАТО.

На параде Победы в Москве могут быть показаны пять образцов новейшего оружия России, пишет американский журнал The National Interest. Интерес США к российским вооружениям прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.

Сообщается, что американские эксперты ожидают увидеть на параде танк Т-14 "Армата", истребитель пятого поколения Су-57, зенитную ракетную систему С-400, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 "Кинжал" и танк T-90M. Все пять образцов вооружения американский журнал назвал самым опасным оружием России.

Василий Дандыкин отмечает, что этими пятью образцами арсенал новейшего российского оружия не ограничивается. У России есть ещё немало не имеющих аналогов в мире вооружений, которым позавидуют в США.

В их числе специалист назвал морскую гиперзвуковую ракету "Циркон", которая вскоре поступит на вооружение подводных и надводных кораблей. Также он упомянул ядерный подводный дрон "Посейдон" и атомные подлодки "Белгород" и " Хабаровск". Помимо этого, эксперт напомнил о лазерном комплексе "Пересвет" и ударном беспилотнике "Охотник".

Не имеет аналогов в мире и тяжёлая огнемётная система "Тосочка". Вызывает зависть у военных НАТО ракетный комплекс "Искандер", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион",

- продолжил перечислять Василий Дандыкин в беседе с Nation News.

Эксперт почеркнул, что все озвученные им образцы вооружений - это настоящее оружие XXI века. Также он добавил, что многие из этих вооружений прошли обкатку в боевых условиях.