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Оружие "вашингтонского обкома": Депутат нашёл виновника пожаров и паводков в России

10 августа 2019, 12:24  •  78 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв винит США в пожарах и наводнениях в России. Он не исключает, что "вашингтонский обком" задействовал климатическое оружие.
Американская сторона могла применить против России "климатическое оружие". Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв.
По мнению политика, такого лета, когда Россия одновременно страдает от пожаров и наводнений, быть не может.
"Обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьёзно и надо к этому правильно относиться", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
Как передаёт РИА Новости, Журавлёв добавил, что впервые за последние несколько десятилетий Москва добилась военного превосходства над Вашингтоном. У западных оппонентов нет гиперзвуковых ракет, которые могут соперничать с российскими, что очень беспокоит их.
Ранее в Гидрометцентре России заявили о том, что в первой половине августа температура воздуха опустится ниже средних значений, характерных для этого месяца. Выше средних значений температура воздуха поднимется на востоке ЯНАО и ХМАО, в Сибирском федеральном округе, Приморье, Бурятии и Забайкальском крае.
Как добавляют эксперты, на Земле наблюдается смена климатических эпох, что влияет на движение воздушных масс.

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