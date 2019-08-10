Оружие "вашингтонского обкома": Депутат нашёл виновника пожаров и паводков в России

Американская сторона могла применить против России "климатическое оружие". Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв.

По мнению политика, такого лета, когда Россия одновременно страдает от пожаров и наводнений, быть не может.

"Обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьёзно и надо к этому правильно относиться", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Как передаёт РИА Новости, Журавлёв добавил, что впервые за последние несколько десятилетий Москва добилась военного превосходства над Вашингтоном. У западных оппонентов нет гиперзвуковых ракет, которые могут соперничать с российскими, что очень беспокоит их.

Ранее в Гидрометцентре России заявили о том, что в первой половине августа температура воздуха опустится ниже средних значений, характерных для этого месяца. Выше средних значений температура воздуха поднимется на востоке ЯНАО и ХМАО, в Сибирском федеральном округе, Приморье, Бурятии и Забайкальском крае.

Как добавляют эксперты, на Земле наблюдается смена климатических эпох, что влияет на движение воздушных масс.