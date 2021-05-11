Оружие, "поражающее" американцев по всему миру, приписали ГРУ

Власти США подозревают Россию в атаках на своих разведчиков. В издании Politico указали, что против граждан США якобы было опробовано оружие "направленной энергии". И в атаках против персонала США заподозрили ГРУ, говорится в публикации. Эта конспирология в рунете вызвала веселье: "Шапочки из фольги уже не помогают, пробивает".

Американцы по всему миру сталкиваются с атаками оружия "направленной энергии". Об этом говорится в публикации Politico. В материале под заголовком "Российское шпионское подразделение подозревается в атаках с применением направленной энергии на персонал США" излагается версия, что за "атаками" могут стоять представители ГРУ.

Шапочки из фольги уже не помогают, пробивает pic.twitter.com/LTouVHVnsB — Во///дь™ (@indeec1937) May 11, 2021

Журналисты также описали, каковы последствия применения этого типа оружия. Так, источники издания, описывают, что после атаки у людей якобы пропадает слух, возникает давление и звон в ушах, а также острая головная боль. При этом указывается, что пострадавшие от этих атак находились в разных частях света.

На конспирологию от Politico ранее ярко отреагировал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он отметил, что к таким вбросам следует относиться как к сезонному, в данном случае весеннему, обострению, передает РИА Новости.

В рунете конспирологов об оружии "направленной энергии" безжалостно высмеяли.

"Шапочки из фольги уже не помогают, пробивает", - отмечает пользователь Twitter по ником indeec1937.

"Зловеще запахло лосьоном "Красная Москва", - добавляет Жизнь за Нерзула.

Натали предлагает выслать американцам ""каструльки" в качестве гуманитарной помощи. А Александр попросту констатирует, что в США, по всей видимости, наступила "массовая шизофрения".

Примечательно, что незадолго до "сенсации" Politico в Белом доме заявляли, что не знают причин ряда загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом. однако, как заявляла представитель администрации Байдена Джен Псаки, власти США воспринимают серьезно "каждый отчет" о возможных происшествиях такого рода.