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Оружие, "поражающее" американцев по всему миру, приписали ГРУ

11 мая 2021, 19:40  •  108 • В мире
Власти США подозревают Россию в атаках на своих разведчиков. В издании Politico указали, что против граждан США якобы было опробовано оружие "направленной энергии". И в атаках против персонала США заподозрили ГРУ, говорится в публикации. Эта конспирология в рунете вызвала веселье: "Шапочки из фольги уже не помогают, пробивает".
Американцы по всему миру сталкиваются с атаками оружия "направленной энергии". Об этом говорится в публикации Politico. В материале под заголовком "Российское шпионское подразделение подозревается в атаках с применением направленной энергии на персонал США" излагается версия, что за "атаками" могут стоять представители ГРУ.
Шапочки из фольги уже не помогают, пробивает pic.twitter.com/LTouVHVnsB
— Во///дь™ (@indeec1937) May 11, 2021
Журналисты также описали, каковы последствия применения этого типа оружия. Так, источники издания, описывают, что после атаки у людей якобы пропадает слух, возникает давление и звон в ушах, а также острая головная боль. При этом указывается, что пострадавшие от этих атак находились в разных частях света.
На конспирологию от Politico ранее ярко отреагировал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он отметил, что к таким вбросам следует относиться как к сезонному, в данном случае весеннему, обострению, передает РИА Новости.
В рунете конспирологов об оружии "направленной энергии" безжалостно высмеяли.
"Шапочки из фольги уже не помогают, пробивает", - отмечает пользователь Twitter по ником indeec1937.
"Зловеще запахло лосьоном "Красная Москва", - добавляет Жизнь за Нерзула.
Натали предлагает выслать американцам ""каструльки" в качестве гуманитарной помощи. А Александр попросту констатирует, что в США, по всей видимости, наступила "массовая шизофрения".
Примечательно, что незадолго до "сенсации" Politico в Белом доме заявляли, что не знают причин ряда загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом. однако, как заявляла представитель администрации Байдена Джен Псаки, власти США воспринимают серьезно "каждый отчет" о возможных происшествиях такого рода.

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