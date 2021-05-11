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Оружие, "поражающее" американцев по всему миру, приписали ГРУ
11 мая 2021, 19:40 • 108 • В мире
Власти США подозревают Россию в атаках на своих разведчиков. В издании Politico указали, что против граждан США якобы было опробовано оружие "направленной энергии". И в атаках против персонала США заподозрили ГРУ, говорится в публикации. Эта конспирология в рунете вызвала веселье: "Шапочки из фольги уже не помогают, пробивает".
Американцы по всему миру сталкиваются с атаками оружия "направленной энергии". Об этом говорится в публикации Politico. В материале под заголовком "Российское шпионское подразделение подозревается в атаках с применением направленной энергии на персонал США" излагается версия, что за "атаками" могут стоять представители ГРУ.
Журналисты также описали, каковы последствия применения этого типа оружия. Так, источники издания, описывают, что после атаки у людей якобы пропадает слух, возникает давление и звон в ушах, а также острая головная боль. При этом указывается, что пострадавшие от этих атак находились в разных частях света.
На конспирологию от Politico ранее ярко отреагировал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он отметил, что к таким вбросам следует относиться как к сезонному, в данном случае весеннему, обострению, передает РИА Новости.
В рунете конспирологов об оружии "направленной энергии" безжалостно высмеяли.
"Шапочки из фольги уже не помогают, пробивает", - отмечает пользователь Twitter по ником indeec1937.
"Зловеще запахло лосьоном "Красная Москва", - добавляет Жизнь за Нерзула.
Натали предлагает выслать американцам ""каструльки" в качестве гуманитарной помощи. А Александр попросту констатирует, что в США, по всей видимости, наступила "массовая шизофрения".
Примечательно, что незадолго до "сенсации" Politico в Белом доме заявляли, что не знают причин ряда загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом. однако, как заявляла представитель администрации Байдена Джен Псаки, власти США воспринимают серьезно "каждый отчет" о возможных происшествиях такого рода.
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