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Оружие против России: США готовятся испытать новую гаубицу для борьбы с продвинутым противником
21 октября 2020, 10:05 • 61 • Политика
США испытают шведскую гаубицу, предназначенную для борьбы с продвинутым противником - Россией. Артиллерийская установка полностью автоматизирована и может менять позицию каждые две минуты.
В 2021 году армия США испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Оружие предназначено для борьбы с таким продвинутым противником, как Россия, сообщает Breaking Defense.
Видеоблог также информирует, что шведская гаубица может открыть огонь спустя 20 секунд после получения координат противника. В течение двух минут после первого выстрела Archer может открыть огонь ещё 5 или 7 раз, а затем сменить позицию, передвинувшись на полкилометра от изначальной точки.
Отмечается, что окно в две минуты имеет ключевое значение. Потому что именно столько времени, по расчётам американцев, необходимо российским военным, чтобы определить местоположение гаубицы и нанести ответный удар.
США хотят испытать гаубицу уже в первом квартале 2021 года на военном полигоне Юма в Аризоне.
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