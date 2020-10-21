Оружие против России: США готовятся испытать новую гаубицу для борьбы с продвинутым противником

В 2021 году армия США испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Оружие предназначено для борьбы с таким продвинутым противником, как Россия, сообщает Breaking Defense.

Видеоблог также информирует, что шведская гаубица может открыть огонь спустя 20 секунд после получения координат противника. В течение двух минут после первого выстрела Archer может открыть огонь ещё 5 или 7 раз, а затем сменить позицию, передвинувшись на полкилометра от изначальной точки.

Отмечается, что окно в две минуты имеет ключевое значение. Потому что именно столько времени, по расчётам американцев, необходимо российским военным, чтобы определить местоположение гаубицы и нанести ответный удар.

"Archer - это полностью автоматизированная оружейная система, обеспечивающая высокоточную и универсальную огневую поддержку войск в бою", - говорится в пресс-релизе.

США хотят испытать гаубицу уже в первом квартале 2021 года на военном полигоне Юма в Аризоне.