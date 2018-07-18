Оружие нечестной конкуренции: почему демократы США хотят ужесточить санкции против импортёров продукции российского ВПК

Демократы США намерены ужесточить санкции в отношении стран, приобретающих российские системы вооружений. Об этом сообщил лидер меньшинства в сенате Чак Шумер. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис предложил не применять санкции против государств, которые «постепенно отказываются от оружия России». Соответствующая поправка была внесена в проект закона об оборонном бюджете и принята палатой представителей конгресса. По мнению экспертов, Вашингтон пытается таким образом вытеснить Москву с рынка и создать благоприятные условия для собственных оружейников.

Демократическая партия США предлагает ввести санкции против всех стран, которые приобретают системы вооружений у России. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на лидера демократов в сенате Соединённых Штатов Чака Шумера.

«Санкции, которые сенат принял ранее 98 голосами за при двух воздержавшихся, до сих пор даже не выполняются в полной мере, и кое-кто уже сделал лазейку в законопроекте об оборонных расходах, который уже прошёл голосование в палате представителей», — заявил политик.

По его словам, промедление в вопросе ужесточения ограничительных мер чревато осложнением внешнеполитической обстановки для Вашингтона.

«Если мы будем ждать ещё дольше, международные институты, которые мы создали после Второй мировой войны, развалятся, а в стане наших стратегических союзников произойдёт раскол, они начнут задумываться о том, чтобы отказаться от альянса с нами в пользу Китая и других стран, — и путинская Россия ещё больше окрепнет», — сказал политик журналистам.

Сенатор Чак Шумер

Reuters

© Joshua Roberts

«Гибкие» санкции

Как пишет Defense News, Шумер имеет в виду закон о санкциях, который был принят в октябре 2017 года.

Тогда запретительные меры были наложены на 33 предприятия, концерны и организации оборонно-промышленного комплекса, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой» и другие. Согласно документу, на международных партнёров российских компаний также могут быть наложены санкции со стороны властей США.

Однако, как говорится в материале издания, после этого министр обороны США Джеймс Мэттис предложил применять запретительные меры гибко, так как, по его мнению, в некоторых случаях они могут стать невыгодными для самой Америки. По словам министра, эта мера может «оттолкнуть» от США страны, которые постепенно отказываются от российского оружия. «В мире есть государства, которые уже пытаются отказаться от оружия и военных технологий российского производства. Следует посмотреть на Вьетнам, Индию и некоторые другие страны, чтобы осознать это. Если мы применим к ним данный закон, то сами себе свяжем руки при контактах с этими государствами», — сказал глава Пентагона.

По данным американской прессы, палата представителей приняла Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год с учётом пожеланий Мэттиса. Теперь Демократическая партия будет добиваться того, чтобы документ был принят без учёта пожеланий главы Минобороны и позволял бы налагать санкции на все государства, сотрудничающие с РФ в оборонной сфере.

При этом попытки конгресса ввести санкционные меры против иностранных государств за приобретение оружия из РФ российская сторона с самого начала считает проявлением недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона. «США хотят сохранить свои рынки оружия. Они сильно напуганы возможностью поставок С-400 их союзникам», — написал ещё в октябре 2017 года член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.

Капитолий, здание американского конгресса

Reuters

© Joshua Roberts

Отыграться за Хельсинки

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев пояснил RT, что есть несколько причин, по которым демократы предлагают ужесточить санкционное законодательство в отношении российских оружейников и тех, кто с ними сотрудничает.

«Во-первых, они пытаются всеми силами отыграться за переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Сейчас нам указывают на следующее: неважно, о чём вы с главой Белого дома договорились, санкции в отношении вас всё равно будут усиливаться. Во-вторых, политические противники Трампа сейчас пытаются связать по рукам и ногам его администрацию, чтобы элементарно не дать ему даже попытаться выполнить договорённости, которых тот достиг с российским коллегой. В-третьих, сенаторы от Демократической партии пытаются перехватить инициативу у своих конкурентов республиканцев. Те последовательно проводят курс на создание конкурентных преимуществ для американской продукции за рубежом. И демократы сейчас решили создать бонусы уже для американского оружия на мировом рынке. Ведь совершенно ясно, что Вашингтон пытается выдавить российское вооружение из ряда стран мира для того, чтобы они потом приобрели американское оружие», — сказал специалист.

По его словам, учитывая нынешние настроения в современной американской политической элите, Шумер и его сторонники имеют неплохие шансы добиться принятия сенатом максимально жёстких санкций против российских оборонных компаний.

«Делают они это хитро: проталкивают эти меры не отдельным законопроектом, а поправкой к Закону об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год. Дело в том, что, согласно американскому законодательству, президент не может наложить вето на часть законопроекта, он может или ветировать документ целиком, или опять же целиком его подписать», — отметил Васильев.

Эксперт подчеркнул, что пока остаётся неясным, как именно новая поправка против российских оборонных компаний будет исполняться.

«Конгресс, насколько я понимаю, многие конкретные вопросы оставляет на усмотрение исполнительной ветви власти. И конкретные шаги, в зависимости от той или иной политической ситуации, будут предпринимать уже Минобороны США, Госдепартамент и Министерство финансов», — заключил он.

«Давление было всегда»

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованным в марте 2018 года, Россия занимает второе место после США в рейтинге крупнейших мировых экспортёров основных видов обычных вооружений. Её доля в общем экспорте оборонной продукции составляет 22%. По данным этой организации, РФ с 2013 по 2017 год поставила своё вооружение 47 государствам мира. Главными получателями её оружейных систем SIPRI называет три страны: Индию (35% российского экспорта), Китай (12%) и Вьетнам (10%). В целом более половины российского экспорта вооружений за прошедшие пять лет (66%) ушло в страны Азии и Океании. В страны Африки — 13%, Ближнего Востока — 11%, Европы — 6,2%, Южной и Северной Америки — 4,2%.

Истребитель Су-30 ВВС Индии

AFP

© Dibyangshu Sarkar

Главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев полагает, что для российских оборонщиков санкции, которые может принять сенат США, способны стать серьёзной проблемой.

«Мы стремимся к расширению рынка сбыта нашего оружия. Ясно, что те страны, которые не слишком зависят от США, мы и так, скорее всего, не потеряем. Но развиваться нам будет трудно, особенно если мы потеряем Индию, которая остаётся основным нашим партнёром и приобретателем нашей оборонной продукции», — сказал эксперт в интервью RT.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, в свою очередь, пояснил, что ряд стран, с которыми Россия имеет контракты на поставку оружия, имеет достаточно возможностей сопротивляться американским санкциям.

«Давление на тех, кто отдаёт предпочтение нашей, а не американской продукции, сохранялось всегда. Одни могут ему сопротивляться, другие — нет. Показательным моментом для нас станет позиция Турции: купят они в итоге наш С-400 или пойдут на уступки Соединённым Штатам и откажутся от этой сделки? Если не откажутся, то можно ожидать аналогичной реакции и других стран, а также новых контрактов с Анкарой», — рассказал он RT.

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Эксперт также уверен, что санкционные меры коснутся только новых соглашений и не затронут договоры на обслуживание уже поставленной техники. «Среди государств, которые используют российское и советское оружие, есть в том числе и станы НАТО. Вот Болгария до сих пор летает на МиГ-29, а мы обслуживаем эту технику. Американцам не нужно ослабление союзников по Североатлантическому альянсу, поэтому с контрактами на поддержание техники в боевом состоянии вряд ли что-то случится», — подчеркнул Фролов.

Корнев полагает, что даже при самом неблагоприятном развитии событий у России остаётся теоретическая возможность обойти запреты. «Это можно сделать, например, через реэкспорт наших вооружений из третьих стран. Для этого нужно, чтобы наш партнёр не имел сильной зависимости от США. В данном вопросе мы вполне могли бы успешно сотрудничать с Белоруссией», — пояснил он.