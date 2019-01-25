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Оружие нацистов станет ступенями храма Вооруженных сил России - видео

25 января 2019, 23:39  •  78 • Политика
Российские военные показали оружие вермахта, которое пойдет на ступени храма Вооруженных сил России. На переплавку пойдут пистолеты Walther P38 и Parabellum P08, а также пулеметы MG42.
Военные показали захваченное во время Второй мировой войны оружие немецкого вермахта, которое переплавят в ступени храма российской армии. Видео с экземплярами вооружения размещено на портале YouTube.
На кадрах можно увидеть пистолеты Walther P38 и Parabellum P08, а ещё пулеметы MG42. Всё это оружие было получено в боях с немецко-фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны.
"Вооружение частично находится в заводской смазке", - рассказывает один из офицеров.
Отмечается, что показанные пистолеты Parabellum P08 были изготовлены в Германии с 1938 по 1942 годы. В Минобороны России уточнили, что все идущее на переплавку оружие не представляет особой исторической ценности.
Напомним, что о строительстве главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" рядом с подмосковной Кубинкой было объявлено в сентябре 2018 года. Предполагается, что высота храма будет достигать 95 метров, и он станет третьим по высоте православным храмом мира.

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