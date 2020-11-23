«Оружие массового уничтожения до сих пор содействует миру на Земле»

65 лет назад была успешно испытана советская водородная бомба

В 1945-1955 годах в международных отношениях появился новый фактор колоссальной важности – ядерное, затем термоядерное оружие у США и СССР.

После успешного испытания в 1949 году советской атомной бомбы президент США Г. Трумэн дал указание «…продолжить работу над всеми видами атомного оружия, включая так называемую водородную или сверхбомбу». Однако советские учёные, техники, военные не спали. Академик И.В. Курчатов получал разведывательную информацию о ведущихся в США исследованиях по созданию сверхбомбы ещё с 1942 года.

Первая в мире водородная бомба РДС-6с, пригодная к практическому военному применению, была испытана в СССР 12 марта 1953 года. Это было компактное термоядерное изделие, помещавшееся в бомбардировщик ТУ-16. США имели к тому времени в своём активе испытание термоядерного устройства размером с трёхэтажный дом.

1 марта 1954 года американцы произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини, мощностью, эквивалентной взрыву тысячи бомб, какие были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Американские военные и жители близлежащих островов, которых не предупредили об опасности, получили опасные дозы радиации. По данным Министерства здравоохранения Японии, облучению подверглись 856 японских рыболовных судов, на которых в общей сложности находились около 20 тысяч человек.

Отставать в этой страшной гонке было нельзя. На заседании научно-технического совета КБ-11 под председательством академика И.В. Курчатова в декабре 1954 года было принято решение о создании новой водородной бомбы, получившей название РДС-37.

В комиссию под председательством Игоря Тамма, проверявшую работу создателей бомбы, входили Виталий Гинзбург, Мстислав Келдыш, Михаил Леонтович, Андрей Сахаров, Исаак Халатников (к слову, Исаак Маркович Халатников – единственный здравствующий ученый, участвовавший в создании советского ядерного и термоядерного оружия; сейчас действительному члену РАН, лауреату Сталинской премии, первому директору Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау 101 год…). Работе по созданию РДС-37 была дана положительная оценка.

В октябре 1955 года Совет Министров СССР постановил, что испытание новой бомбы пройдёт на полигоне № 2 под Семипалатинском. Проведение испытаний было назначено на 20 ноября 1955 года. Утром учёные провели последнюю проверку боеприпаса и передали его военным. В 9.30 самолет Ту-16 с экипажем под командованием майора Федора Головашко поднялся с аэродрома Жана-Семей. Однако начались сложности.

«Испытание было намечено на 20 ноября, – рассказывал А. Сахаров. – Самолет-носитель взлетел с аэродрома под Семипалатинском с изделием в бомболюке. Все участники испытания заранее заняли свои места. Однако за час до испытания неожиданно изменилась погода, небо затянуло низкими облаками. Бомбометание по оптическому прибору и, что особенно считалось важным, – все оптические измерения мощности и процессов взрыва оказались невозможными. Руководство приняло решение о переносе испытания. При этом возник вопрос о посадке самолета с термоядерным изделием на борту в непосредственной близости от Семипалатинска. Меня и Зельдовича позвали в командный пункт, и мы написали заключение, согласно которому при аварийной посадке нет оснований ожидать больших неприятностей…» В тот день командир экипажа Ту-16 Головашко произвёл, наверное, свою самую сложную посадку в своей жизни...

После разбора нештатной ситуации была объявлена новая дата испытаний – 22 ноября 1955 года. Рано утром РДС-37 снова подвесили к Ту-16. Тот же экипаж получил команду на вылет. Сброс бомбы с высоты 12 тысяч метров был произведён в 9.47. Комиссия по определению мощности взрыва установила, что фактическая мощность РДС-37 составила более полутора мегатонн.

Успешное испытание РДС-37 позволило далеко продвинуться в создании надёжного ядерного щита советской державы, а принцип, использованный в этой бомбе, лёг в основу создания последующих термоядерных зарядов.

…После испытаний участники проекта собрались, чтобы отметить успешное завершение огромной, важнейшей работы. Первое слово было предоставлено А. Сахарову. Взяв бокал, он встал и сказал: «Предлагаю, – сказал он, – выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня, над полигонами и никогда – над городами...»

Уместно привести здесь слова и другого видного участника проекта академика АН СССР и РАН Юлия Борисовича Харитона: «Ядерное оружие своей невиданной разрушительной силой, применение которой угрожает жизни на Земле, удерживало мировые державы от войны, от непоправимого шага, ведущего к всеобщей катастрофе… Самое изощренное оружие массового уничтожения до сих пор содействует миру на Земле, являясь мощным сдерживающим фактором».