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Оружие киевскому режиму под видом гуманитарной помощи

16 марта 2022, 13:10  •  159 • В мире
В аэропорту им. Галилея итальянского города Пиза при разгрузке гуманитарной помощи, направляемой на Украину, в ящиках обнаружилось оружие, взрывчатка и военная амуниция. Аэропорт им. Галилея - гражданский, и никогда не используется для перевалки грузов военного назначения.
"Это ужасная неожиданность, которая демонстрирует ту атмосферу войны, в которую погружается правительство [премьера] Драги. Столкнувшись с таким серьезным происшествием, сотрудники аэропорта отказались разгружать этот груз. Мы выступаем решительно против грубой фальсификации и циничного использования механизма оказания гуманитарной помощи для подпитки войны на Украине",
- сообщают в местном профсоюзе и призывают сотрудников аэропорта выйти на забастовку протеста 19 марта.
Самолёт с оружием под видом гуманитарной помощи должен был вылететь в Польшу. Оттуда оружие под опекой польских и украинских спецслужб перевозится на Украину гражданскими автомобилями, чтобы не стать целью для ВКС РФ. По некоторым данным, ежедневно в Польше приземляется до 16 таких самолётов.
Западные СМИ утверждают, что с начала операции ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины ВСУ получили от западных союзников более десятка тысяч единиц ПЗРК, ПТРК и прочего вооружения. На 27 февраля ВСУ получили от Запада около 40 тыс. единиц стрелкового оружия. Среди поставщиков - Бельгия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Греция, Чехия, Литва. Также оружие и амуницию поставляют США, Великобритания, Италия, Швеция, Словакия, Эстония, Германия.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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