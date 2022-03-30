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Оружие хулиганов: Военный эксперт обнулил эффект "чудо-лазера" ВСУ

30 марта 2022, 19:55  •  99 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков иронично оценил "чудо-оружие" ВСУ.
В Сети появились кадры, как украинские военные тестируют своё "чудо-оружие". Лазерной указкой один из военных посветил в ночное небо.
Как объяснил военный эксперт Алексей Леонков, лазерные указки, конечно, могут ослепить пилотов, но говорить о некой замене высокоточного оружия нельзя.
Хулиганы могут орудовать лазерными указками в районе гражданских аэропортов, добиваясь определённого ослепляющего эффекта, воздействующего на пилотов. Но если, например, это будет происходить во время непогоды, дождя, то их эффективность в качестве некоего средства противовоздушной обороны нулевая.
"И если мы говорим о, например, высокоточном оружии, которое использует оптические системы наведения, то обычно на этих системах наведения стоят системы, которые устраняют такого рода помехи. Так что говорить об этом "чудо-оружии", которое они демонстрируют, - я бы не сказал, что оно что-то там изменит. Но вот такие вот пристрастия напоминают пристрастие командования гитлеровской Германии, которое последние годы своего существования делало ставку на "чудо-оружие" и очень много о нём говорило. Если бы тогда были средства интернета, они бы ещё всему миру показывали его", - добавил Леонков.

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