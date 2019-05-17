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"Оружие из фантастических рассказов": Путин предложил обсудить боевые лазеры
17 мая 2019, 16:09 • 90 • В России
До сих пор во время цикла совещаний с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса Владимира Путина было трудно заподозрить в отрыве от реальности. Но в последний день нынешних майских встреч он сам признался, что темой разговора будет что-то совершенно фантастическое.
- Предлагаю рассмотреть, как идёт разработка перспективных образцов вооружения, в том числе создаваемых на основе так называемых новых физических принципов, - сказал верховный главнокомандующий. - Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники.
Тут Путин сделал паузу и даже не очень попытался сдержать собственное отношение к предмету обсуждения.
- Типы оружия, которые ещё недавно, если по-честному сказать, встречались только в фантастических рассказах. Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике, - заявил президент. - Своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век, будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота.
При этом он подчеркнул, что эти наработки потом можно потом использовать и в гражданских сферах, в отдельных регионах России, например, в Арктике.
- И наконец, рассмотрим первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и авиационный ракетный комплекс, гиперзвуковой комплекс «Кинжал», - спустя почти сто лет после выхода в свет «Гиперболоида инженера Гарина» объявил Владимир Путин.
Путин - о гиперзвуковом оружии.
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