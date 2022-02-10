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Оружие и $2 млн: что известно о задержании криминальных авторитетов в Турции

10 февраля 2022, 22:30  •  215 • В России
По некоторым данным, в Турции на этой неделе были задержаны влиятельные криминальные авторитеты Ахмед Шалинский и Хусейн Слепой. Российские власти пока не подтвердили эту информацию, достоверных сведений о причинах задержания также нет. По данным СМИ, у Шалинского и нескольких задержанных с ним молодых людей по прилёту в Стамбул было изъято оружие и $2 млн. В свою очередь, Слепой может иметь отношение к криминальной разборке со смертельным исходом, произошедшей в Турции в марте 2021 года.
 
© Hosam Salem/NurPhoto via Getty Images
 

В начале этой недели в Турции, по некоторым данным, задержали двух российских криминальных авторитетов. Как сообщили ряд СМИ и Telegram-каналов, в Стамбуле 7 февраля полиция задержала 41-летнего Ахмеда Домбаева (более известен как Ахмед Шалинский) и нескольких его спутников.

Согласно опубликованным сведениям, турецкие власти по прибытии Шалинского и его сопровождающих в страну на бизнес-джете изъяли у них оружие и порядка $2 млн наличными в спортивных сумках.

Освободившийся из колонии в 2019 году Ахмед Шалинский, будучи вором в законе, в 2020-м был объявлен в федеральный розыск по статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Каким образом он смог попасть в Турцию, пока не понятно.

Турецкие стражи порядка также задержали 55-летнего Хусейна Ахмадова (также известного по прозвищу Слепой). По данным агентства «Прайм Крайм», это произошло в Анталье якобы в связи с его причастностью к вооружённой криминальной разборке со смертельным исходом, имевшей место в Стамбуле весной 2021 года.

От российских властей официального подтверждения сведений о задержании этих граждан турецкой стороной пока не поступало.

«К сожалению, мы никакой информацией на этот счёт не располагаем», — заявили RT в Генконсульстве РФ в Турции.

Бывший оперативный сотрудник МВД, занимавшийся борьбой с преступными группировками, криминалист Михаил Игнатов в разговоре с RT заявил, что турецкие власти могли задержать Шалинского и Слепого по разным причинам, при этом вменяемое им правонарушение даже не обязательно могло быть совершено в Турции.

«Задержать их там могли за что угодно. При этом это мог быть как запрос со стороны Турции, так и запрос Интерпола, например», — рассуждает эксперт.

В Национальном центральном бюро Интерпола МВД России не смогли оперативно прокомментировать RT новость о задержании россиян в Турции. В ведомстве также не смогли подтвердить информацию о нахождении криминальных авторитетов в международном розыске.

  • Gettyimages.ru

Источники «Прайм Крайм» полагают, что задержанному Ахмадову, который якобы безуспешно пытался откупиться от турецких полицейских, вполне может грозить тюремный срок в Турции, в то время как Ахмед Шалинский может быть депортирован в Россию.

Михаил Игнатов считает, что этот процесс может затянуться.

«В дальнейшем Шалинский, скорее всего, должен быть депортирован на родину, однако он может, например, заявить, что в России он подвергается преследованию или что его там «заказали» и убьют, тогда он может запросить у турецких властей политическое убежище», — предполагает собеседник RT.

Только не домой?

Для Ахмеда Шалинского перспектива быть отправленным на родину — не самая радужная. В России ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет лишения свободы. В отношении него в Северной Осетии возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.

Однако очередной срок, вероятно, не самое страшное, что может ожидать Шалинского в случае его принудительного возвращения в РФ. В сентябре 2021 года СМИ писали, что «коронованный» некогда самим Асланом Усояном (Дед Хасан) и влиятельный в криминальных кругах Ахмед Шалинский был «разжалован» из воров после обвинений со стороны других авторитетов в растрате порядка $2 млн из так называемого воровского общака. 

Шалинского якобы заподозрили в присвоении средств из общей «кассы» после его десятилетнего тюремного срока, который мужчина отбыл в 2019 году. Оказавшись на свободе, он сразу приобрёл несколько дорогостоящих объектов недвижимости, чем привлёк к себе внимание, а после соответствующих вопросов не смог объяснить происхождение средств на дорогие покупки. При этом факт присвоения денег он категорически отрицал.

Михаил Игнатов в беседе с RT отметил, что к подобным новостям из воровской среды стоит относиться критически. «У них своя, совершенно закрытая экосистема, и рассказывать всему миру о своих делах воры совершенно не заинтересованы. Вообще воровство из общака — в их среде действительно смертный грех, за это могут жизни лишить. И мне тяжело представить, что кто-то из воров в законе будет из общака набивать свои карманы. Им-то как никому другому известно, что за это бывает. Отсюда вопрос: кто и зачем распространил эту информацию? Ну а вопрос, что из-за этого будет с Ахмедом, мы этого не узнаем, воры сами между собой всё решат», — уверен Игнатов.

Все — в Турцию

Вопрос о том, как Шалинский смог покинуть Россию пока остаётся открытым. По мнению Михаила Игнатова, для выезда из страны криминальные авторитеты находят разные способы.

«Что касается надзора спецслужб за бывшими ворами в законе, то их сложно отследить. Допустим, он будет вести добропорядочный образ жизни, потом вдруг в один прекрасный момент он берёт и исчезает. Ну не будут его искать по всей стране. У органов тоже есть своя работа, есть текучка», — отмечает эксперт.

По его мнению, криминальный авторитет мог устремиться в Турцию как раз из-за преследования по ст. 210.1 УК РФ.

«Как оказались в Турции Слепой и Шалинский? Да так же, как все остальные, для воров это теперь как Мекка, они все сейчас в Турции. Связано это с недавним введением в наш уголовный кодекс статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии», — объясняет Игнатов. 

«Воры стали искать страну, где такой статьи нет. Такой статьи нет в Турции. В Турции им можно жить относительно спокойно, без всяких проблем, возможно, заплатив некоторому числу коррумпированных чиновников», — добавляет он.

  • Gettyimages.ru

Он также усомнился, что в Турции беглые российские криминальные авторитеты занимаются какой-то преступной деятельностью. «Не думаю, что они там нарушают закон, просто, что называется, отсиживаются», — заключил криминалист.

Оправдание Сутулого

Также на этой неделе произошла развязка в судебном процессе по ранее упомянутой ст. 210.1 УК РФ. Таких дел в российских суда пока относительно немного, и каждое разбирательство, как правило, оказывается в поле зрения СМИ. На этот раз суд присяжных в Мособлсуде решал судьбу Дулата Йоуло, более известного в криминальных кругах как Ахмед Сутулый.

По данным источника RT, знакомого с ходом дела, на судебном процессе главным аргументом следствия была аудиозапись, на которой о статусе Сутулого якобы заявляет представитель неформального лидера российского криминалитета Шакро Молодого. Это должно было доказать, что с 90-х годов Сутулый был действующим вором в законе. Йоуло своей вины по вменяемым преступлениям не признал, а запись назвал подделкой.

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В итоге в Мособлсуде четверо присяжных проголосовали «за» то, что подсудимый виновен, ещё четверо — «против». По закону в случае равного количества голосов вердикт выносится в пользу подсудимого. Таким образом, он был оправдан.

Михаил Игнатов отметил, что ранее в отношении обвиняемых по статье 210.1 УК РФ уже дважды выносились оправдательные вердикты, однако в обоих случаях прокуратура обжаловала решение суда и в итоге добивалась пересмотра дела. По словам эксперта, этого же, скорее всего, стоит ожидать и в ситуации с Сутулым.

«Воровская» статья

Уголовная ответственность для воров в законе была введена в России в апреле 2019 года, её закрепили в ст. 210.1 УК РФ. Помимо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет виновному также грозит штраф в размере до 5 млн рублей.

Инициатива по созданию статьи для верхушки преступной иерархии принадлежала Владимиру Путину — соответствующие поправки глава РФ внёс в Госдуму в феврале 2019-го.

По мнению экспертов, практика применения «воровской» статьи УК в России пока осложнена трудностями со сбором доказательной базы по подобным делам.

«Статья ещё очень «сырая». Сами воры в суде говорят: мы не воры, мы честные граждане, инвалиды, пенсионеры… Доказательной базы как таковой по таким делам практически нет. Есть только оперативная информация органов внутренних дел и больше ничего: никаких протоколов, никаких свидетелей — кто же тут пойдёт свидетелем?» — объясняет Михаил Игнатов.

«Гособвинению очень тяжело приходится. Подсудимые просто отрицают вину и говорят, как в случае с Сутулым, что всё видео или аудиоматериалы — монтаж. Конкретно здесь я вижу недоработку следствия — никто не додумался отправить запись на экспертизу, чтобы те подтвердили, что это не монтаж», — добавляет он.

  • Ахмед Сутулый
  • © скриншот youtube

В качестве удачного примера применения статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии Игнатов приводит опыт Грузии, где к уголовной ответственности могут привлечь не только самого вора в законе, но и членов его семьи.

«Там эта статья работает очень жёстко, и к чему это привело? Теперь в Грузии не найти ни одного вора, их просто нет, они все оттуда уехали. Хотя когда-то в этой стране они процветали», — отметил эксперт.

По мнению собеседника RT, сам «титул» вора в законе уже изжил себя. Криминалист полагает, что воровская субкультура утратила свои основные принципы.

«Когда-то воры были обязаны жить «бродягами», не иметь дома, не получать ничего от государства, не заводить семей, — констатировал Игнатов. — Сейчас ничего подобного воры в законе не соблюдают и могут даже публично отказаться от своего титула в суде — раньше для настоящего вора это было немыслимо».

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