Оружие для президента: зачем Украина запустила в производство реактивный пехотный огнемёт

Украина начала производство нового реактивного пехотного огнемёта РПО-16. Об этом заявил президент станы Пётр Порошенко. Оружие предназначено для поражения живой силы в укрытиях и уничтожения легкобронированной техники противника. Эксперты отмечают, что, по сути, новое изделие украинских оборонщиков представляет собой копию советского огнемёта «Шмель», который был создан в СССР в середине 1980-х. По словам аналитиков, принятие на вооружение этих комплексов не является особо значимым событием для ВСУ и используется главой страны с целью пиара. Что представляет собой РПО-16, разбирался RT.

Украина начала производить новый пехотный реактивный огнемёт РПО-16. Об этом написал в своём Twitter президент страны Пётр Порошенко.

«Началось серийное производство нового огнемёта РПО-16. Это новое высокомощное оружие, которое «Укроборонпром» изготавливает для ВСУ. Уже в ближайшее время огнемёты поступят в армию, что существенно повысит огневую мощь наших подразделений», — написал Порошенко.

Президент Украины Пётр Порошенко

© ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Как следует из сообщений в украинской прессе, это оружие разработано в Государственном НИИ химических продуктов в городе Шостка Сумской области. Оно впервые было продемонстрировано широкой публике в июле 2017 года. Огнемёт стреляет специальной термобарической гранатой, которая начинена воспламеняющейся смесью. Калибр огнемёта — 93 мм. Он способен стрелять на дистанцию до 1000 м, но, как следует из тактико-технических характеристик оружия, наиболее эффективно вести огонь из него на дистанции до 300 м. РПО-16 представляет собой комплекс одноразового действия. После выстрела термобарической гранаты его трубу утилизируют.

Новое оружие разработано для уничтожения живой силы противника в блиндажах, дотах и прочих укрытиях, а также для поражения легкобронированных транспортных средств.

Украинский «Шмель»

Как рассказали RT эксперты, вероятнее всего, РПО-16 представляет собой копию или модернизированную версию советского одноразового огнемёта РПО «Шмель», который известен в обиходе как «Шайтан-труба».

«Это советский «Шмель» или некая система, которая имеет схожий с ним принцип действия. Насколько мне известно, на Украине оставалось некоторое количество этих огнемётов советского производства, и, надо полагать, была и какая-то техническая документация на них. Поэтому, видимо, за 25 лет независимости у украинской стороны появилась необходимость и некоторая сумма денег для организации своего оружия данного типа», — отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов.

В свою очередь, руководитель портала Military Russia Дмитрий Конев предположил, что украинские разработчики вряд ли прибегли к каким-либо принципиально новым технологиям при создании своего реактивного огнемёта.

«В этой сфере всё было уже открыто в 1980-х годах, после чего стало успешно применяться в СССР. Так что, я полагаю, ничего прорывного на Украине не изобрели. Все эти технологии нам прекрасно известны», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Военнослужащий с реактивным огнемётом «Шмель» на тактико-специальных занятиях в Ингушетии по ликвидации чрезвычайной ситуации химического и биологического характера

© Саид Царнаев / РИА Новости

«Шмель» был создан тульским КБ приборостроения. Он тоже одноразового действия и стреляет гранатой того же калибра, что украинское изделие, — 93 мм. Советский огнемёт создавался для уничтожения укрытий и автомобильной техники неприятеля. Вооружённые силы СССР активно применяли данный вид оружия в Афганистане, там он заслужил много лестных отзывов бойцов и командиров.

Брак для ВСУ

Как считает Фролов, если украинские оружейники хорошо скопировали «Шмель», то они смогут обеспечить ВСУ дополнительным средством огневого поражения и усилить тем самым свою пехоту.

«Однако в памяти ещё жива история, как на Украине скопировали советский миномёт 2Б11 калибра 120 мм, назвав его «Молот». После запуска в серию оказалось, что в этих системах высока доля брака и порой мины взрываются во время заряжания миномёта. Это уже неоднократно приводило к гибели украинских военнослужащих. Например, на полигоне под Ровно в 2017 году из-за подобного инцидента погибли три человека: заряжающий, наводчик и командир батареи», — напомнил эксперт.

«Молот», украинская копия советского миномёта 2Б11

© УкрОборонПром

Аналогичные сомнения высказывают и в Минобороны Украины.

«Реактивный пехотный огнемёт РПО-16 испытывали в прошлом году, и он очень понравился секретарю СНБО Александру Турчинову. Надеюсь, что качество его производства будет на высоком уровне. К сожалению, ВСУ часто получают вооружения с браком», — рассказал источник RT в местном оборонном ведомстве.

Сомнения в том, что «новинка» окажется высокого качества, высказывают и некоторые представители украинских парламентских партий.

«Всё украинское вооружение — это, как правило, переделанные образцы советского производства. Причём, как показывает практика, не всегда в лучшую сторону. При этом стоимость оружия может быть сопоставима с более качественными зарубежными аналогами. Я не удивлюсь, что качество огнемёта тоже будет не на самом высоком уровне. Скорее всего, речь идёт об очередном пиаре», — сообщил источник RT в партии «Батькивщина».

Парламентарии также уверены, что практический эффект от нового оружия будет невысоким, однако его применение может привести к крупному международному скандалу.

«Не очень понятно, как ВСУ собирается использовать огнемёт в зоне АТО. Всё, что попадает под его воздействие, сгорает. То есть солдаты начнут сжигать людей заживо? Видимо, «Укроборонпрому» мало скандалов и он хочет привлечь внимание всего мира своей «разработкой», — заявил источник RT в партии «Народный фронт».

Между тем директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что громкие заявления о запуске в производство РПО-16 призваны всего лишь поднять рейтинг Петра Порошенко, а само по себе это событие не является особо значимым для ВСУ.

«Сам факт, в общем-то, дежурный. Ну да, украинские оборонщики улучшили немного старый советский огнемёт и стали его производить серийно. Но, поскольку у Порошенко сейчас крайне мало возможностей для самопиара, он использует даже этот незначительный повод для того, чтобы напомнить о себе. Ведь реальных достижений у президента Украины немного», — рассуждает эксперт в разговоре с RT.

По словам Денисова, на самом деле украинскому правительству и Порошенко похвастаться нечем, так как население продолжает беднеть и боевыми действиями в Донбассе оправдывать экономический кризис всё сложнее.

«Чем ближе к выборам, тем больше мы будем наблюдать таких сомнительных с точки зрения важности записей в Twitter украинского главы. Обращать на них много внимания не стоит», — уверен специалист.