Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На демографию потратят 3,5 триллиона рублей
Вмешательство по-американски: в конгрессе предложили расширить влияние США на ро...
Порошенко, у вас Усик отклеился
Альтернатива либеральному курсу. Социально эффективная экономика
Главная / Украина

Оружие для президента: зачем Украина запустила в производство реактивный пехотный огнемёт

24 июля 2018, 03:09  •  57 • Украина
Украина начала производство нового реактивного пехотного огнемёта РПО-16. Об этом заявил президент станы Пётр Порошенко. Оружие предназначено для поражения живой силы в укрытиях и уничтожения легкобронированной техники противника. Эксперты отмечают, что, по сути, новое изделие украинских оборонщиков представляет собой копию советского огнемёта «Шмель», который был создан в СССР в середине 1980-х. По словам аналитиков, принятие на вооружение этих комплексов не является особо значимым событием для ВСУ и используется главой страны с целью пиара. Что представляет собой РПО-16, разбирался RT.
 
Реактивный пехотный огнемёт РПО-16 © УкрОборонПром; Совет нацбезопасности и обороны Украины
 

Украина начала производить новый пехотный реактивный огнемёт РПО-16. Об этом написал в своём Twitter президент страны Пётр Порошенко.

«Началось серийное производство нового огнемёта РПО-16. Это новое высокомощное оружие, которое «Укроборонпром» изготавливает для ВСУ. Уже в ближайшее время огнемёты поступят в армию, что существенно повысит огневую мощь наших подразделений», — написал Порошенко.

  • Президент Украины Пётр Порошенко
  • © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Как следует из сообщений в украинской прессе, это оружие разработано в Государственном НИИ химических продуктов в городе Шостка Сумской области. Оно впервые было продемонстрировано широкой публике в июле 2017 года. Огнемёт стреляет специальной термобарической гранатой, которая начинена воспламеняющейся смесью. Калибр огнемёта — 93 мм. Он способен стрелять на дистанцию до 1000 м, но, как следует из тактико-технических характеристик оружия, наиболее эффективно вести огонь из него на дистанции до 300 м. РПО-16 представляет собой комплекс одноразового действия. После выстрела термобарической гранаты его трубу утилизируют.

Новое оружие разработано для уничтожения живой силы противника в блиндажах, дотах и прочих укрытиях, а также для поражения легкобронированных транспортных средств.

 Украинский «Шмель»

 

Как рассказали RT эксперты, вероятнее всего, РПО-16 представляет собой копию или модернизированную версию советского одноразового огнемёта РПО «Шмель», который известен в обиходе как «Шайтан-труба».

«Это советский «Шмель» или некая система, которая имеет схожий с ним принцип действия. Насколько мне известно, на Украине оставалось некоторое количество этих огнемётов советского производства, и, надо полагать, была и какая-то техническая документация на них. Поэтому, видимо, за 25 лет независимости у украинской стороны появилась необходимость и некоторая сумма денег для организации своего оружия данного типа», — отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов.  

В свою очередь, руководитель портала Military Russia Дмитрий Конев предположил, что украинские разработчики вряд ли прибегли к каким-либо принципиально новым технологиям при создании своего реактивного огнемёта.

«В этой сфере всё было уже открыто в 1980-х годах, после чего стало успешно применяться в СССР. Так что, я полагаю, ничего прорывного на Украине не изобрели. Все эти технологии нам прекрасно известны», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

  • Военнослужащий с реактивным огнемётом «Шмель» на тактико-специальных занятиях в Ингушетии по ликвидации чрезвычайной ситуации химического и биологического характера
  • © Саид Царнаев / РИА Новости
Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика

«Шмель» был создан тульским КБ приборостроения. Он тоже одноразового действия и стреляет гранатой того же калибра, что украинское изделие, — 93 мм. Советский огнемёт создавался для уничтожения укрытий и автомобильной техники неприятеля. Вооружённые силы СССР активно применяли данный вид оружия в Афганистане, там он заслужил много лестных отзывов бойцов и командиров.

Брак для ВСУ 

 

Как считает Фролов, если украинские оружейники хорошо скопировали «Шмель», то они смогут обеспечить ВСУ дополнительным средством огневого поражения и усилить тем самым свою пехоту.

«Однако в памяти ещё жива история, как на Украине скопировали советский миномёт 2Б11 калибра 120 мм, назвав его «Молот». После запуска в серию оказалось, что в этих системах высока доля брака и порой мины взрываются во время заряжания миномёта. Это уже неоднократно приводило к гибели украинских военнослужащих. Например, на полигоне под Ровно в 2017 году из-за подобного инцидента погибли три человека: заряжающий, наводчик и командир батареи», — напомнил эксперт.

  • «Молот», украинская копия советского миномёта 2Б11
  • © УкрОборонПром

Аналогичные сомнения высказывают и в Минобороны Украины.

«Реактивный пехотный огнемёт РПО-16 испытывали в прошлом году, и он очень понравился секретарю СНБО Александру Турчинову. Надеюсь, что качество его производства будет на высоком уровне. К сожалению, ВСУ часто получают вооружения с браком», — рассказал источник RT в местном оборонном ведомстве.

Аксёнов поддержал идею обмена моряков «Норда» на задержанных в Крыму браконьеров с Украины

Сомнения в том, что «новинка» окажется высокого качества, высказывают и некоторые представители украинских парламентских партий.

«Всё украинское вооружение — это, как правило, переделанные образцы советского производства. Причём, как показывает практика, не всегда в лучшую сторону. При этом стоимость оружия может быть сопоставима с более качественными зарубежными аналогами. Я не удивлюсь, что качество огнемёта тоже будет не на самом высоком уровне. Скорее всего, речь идёт об очередном пиаре», — сообщил источник RT в партии «Батькивщина».

Парламентарии также уверены, что практический эффект от нового оружия будет невысоким, однако его применение может привести к крупному международному скандалу.

«Не очень понятно, как ВСУ собирается использовать огнемёт в зоне АТО. Всё, что попадает под его воздействие, сгорает. То есть солдаты начнут сжигать людей заживо? Видимо, «Укроборонпрому» мало скандалов и он хочет привлечь внимание всего мира своей «разработкой», — заявил источник RT в партии «Народный фронт».

Между тем директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что громкие заявления о запуске в производство РПО-16 призваны всего лишь поднять рейтинг Петра Порошенко, а само по себе это событие не является особо значимым для ВСУ. 

«Сам факт, в общем-то, дежурный. Ну да, украинские оборонщики улучшили немного старый советский огнемёт и стали его производить серийно. Но, поскольку у Порошенко сейчас крайне мало возможностей для самопиара, он использует даже этот незначительный повод для того, чтобы напомнить о себе. Ведь реальных достижений у президента Украины немного», — рассуждает эксперт в разговоре с RT.

По словам Денисова, на самом деле украинскому правительству и Порошенко похвастаться нечем, так как население продолжает беднеть и боевыми действиями в Донбассе оправдывать экономический кризис всё сложнее.

«Чем ближе к выборам, тем больше мы будем наблюдать таких сомнительных с точки зрения важности записей в Twitter украинского главы. Обращать на них много внимания не стоит», — уверен специалист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
57
Источник
Похожие новости
22 июля 2018, 21:54
В Киеве упрекнули хорватов в неуважении к украинскому прошлому
24 июля 2018, 03:09
Оружие для президента: зачем Украина запустила в производство реактивный пехотный огнемёт
23 июля 2018, 17:24
Глава «ДнепрАзота» рассказал о возможности повторной остановки производства хлора

22 июля 2018, 15:24
Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика
23 июля 2018, 14:09
На Украине не исключили введения мер в отношении черноморских портов России
23 июля 2018, 17:24
Аксёнов поддержал идею обмена моряков «Норда» на задержанных в Крыму браконьеров с Украины
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 июля 2018, 03:24
Вице-премьер Италии обозвал Майдан «фейковой революцией» (Руслан Осташко)
24 июля 2018, 03:24
Греция остаётся миной замедленного действия для Европы
24 июля 2018, 01:39
"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им
24 июля 2018, 03:24
Секреты российского гиперзвукового оружия были переданы США? (Руслан Осташко)
24 июля 2018, 03:09
Вмешательство по-американски: в конгрессе предложили расширить влияние США на российс...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 июля 2018, 12:54
«Они бегут не от Асада, а от русских монстров»
20 июля 2018, 16:24
"И не верьте тому, что Крым - пустой": Украинский турист рассказал, как отдыхал на полуострове и почему на границе очереди
21 июля 2018, 21:56
Пример Шеремета как демонстрация силы
19 июля 2018, 18:08
На кого сейчас делает ставку мировое правительство?
18 июля 2018, 15:39
Звезды «Квартета И» объяснили, почему они отказались ездить в Крым
23 июля 2018, 07:39
Вывод без инсценировок: почему Запад настоял на эвакуации «Белых касок» из Сирии
21 июля 2018, 03:54
В Крыму составили список либералов, не признающих воссоединения с Россией (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.