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Оружейный провал Украины списали на "деградирующую" Россию

02 июля 2021, 09:15  •  201 • Политика
Украинский военный эксперт Валентин Бадрак списал очевидный провал оружейного экспорта Киева на Россию, голословно обвинив Москву в "злонамеренных" действиях. При этом считает, что Россия якобы испытывает "технологическую деградацию", зато Украина, мол, развивает свой военно-промышленный комплекс.
По мнению военного эксперта, после 2014 года Украина весьма ощутимо просела на международном рынке вооружения.
"Потеряли многие рынки, уменьшились объёмы", - заявил Валентин Бадрак в эфире канала UkrLife.
Напомним, именно с этого года Киев официально приостановил отгрузки в Россию товаров военного назначения, президент Украины (на тот момент) Пётр Порошенко полностью запретил сотрудничество с Москвой в сфере военно-промышленного комплекса.
Однако Бадрак списал очевидный провал оружейного экспорта Киева из-за недальновидной политики Порошенко… на Россию. Эксперт, в частности, голословно обвинил нашу страну в неких "злонамеренных" действиях и создании "больших" преград, называя Россию "глобальным конкурентом Украины на рынке оружия".
В пример эксперт приводит переговоры украинцев с Индией, на голубом глазу заявляя, что якобы "Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и всё такое прочее".
Однако никаких подтверждающих фактов не приводит. Зато искренне считает, что Украина, мол, сейчас развивает свой военно-промышленный комплекс, в то время как Россия якобы испытывает "технологическую деградацию".
Россия, напомним, по некоторым отечественным разработкам последних лет обогнала весь мир, создавая оружие, не имеющее аналогов нигде. Речь идёт в первую очередь о гиперзвуковом оружии.
А вот то, что Незалежная явно испытывает трудности с поставками оружия, подтверждают и аналитики Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), которые в марте этого года обнародовали данные о тенденциях в мировой торговле оружием.
По информации авторов рейтинга, доля Украины в этой сфере сократилась более чем вчетверо. Если с 2011 по 2015 год на неё приходилось 2,6% рынка, то в 2016-2020 годах она составила всего 0,6%.
В октябре прошлого года генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря сообщал, что украинский ВПК утратил конкурентоспособность, давно выпав из первой десятки мировых экспортёров оружия, напоминает РИА Новости.

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