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Оружейные пропагандисты США предлагали влюбленным "стволы" за пару часов до бойни во Флориде

15 февраля 2018, 16:24  •  108 • В мире
Оружейная ассоциация назвала пистолеты лучшим подарком на День святого Валентина.
Национальная стрелковая ассоциация США за несколько часов до кровавой бойни в школе Флориды рекламировала пистолеты как лучший подарок на День святого Валентина. Предложение подарить "второй половинке" огнестрельное оружие было размещено на странице организации в Twitter.
"Подарите дорогому человеку то, чем он будет дорожить, на День святого Валентина", - говорится в рекламном сообщении в соцсети.
К сообщению была приложена картинка в виде двух пистолетов, лежащих на подушечке в виде сердечка. Спустя всего пару часов после публикации в школе Флориды подросток с автоматической винтовкой устроил кровавую расправу над школьниками и учителями. До того как полиция успела обезвредить несовершеннолетнего преступника, он успел убить 17 человек.

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