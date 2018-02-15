Оружейные пропагандисты США предлагали влюбленным "стволы" за пару часов до бойни во Флориде

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Оружейная ассоциация назвала пистолеты лучшим подарком на День святого Валентина.

Национальная стрелковая ассоциация США за несколько часов до кровавой бойни в школе Флориды рекламировала пистолеты как лучший подарок на День святого Валентина. Предложение подарить "второй половинке" огнестрельное оружие было размещено на странице организации в Twitter.

"Подарите дорогому человеку то, чем он будет дорожить, на День святого Валентина", - говорится в рекламном сообщении в соцсети.

К сообщению была приложена картинка в виде двух пистолетов, лежащих на подушечке в виде сердечка. Спустя всего пару часов после публикации в школе Флориды подросток с автоматической винтовкой устроил кровавую расправу над школьниками и учителями. До того как полиция успела обезвредить несовершеннолетнего преступника, он успел убить 17 человек.