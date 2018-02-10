“Орут, дерутся и истерят” - британцы заявили, что стыдятся собственных детей

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Британцы признались, что им стыдно за своих детей в самолетах.

Недавно в Великобритании провели очередной социологический опрос. Согласно обнародованным итогам, треть жителей Британии испытывали стыд за поведение своих детей на борту самолета.

48 процентов также признались в том, что во время перелета пассажиры неоднократно передавали жалобы и замечания. Отмечается, что среди недовольных пассажиров находились и те, кто пытался дать совет в воспитании ребенка. Около 30 процентов британцев пожаловались на то, что им постоянно указывают на то, как надо воспитывать свое чадо.

“С другой стороны, когда наши дети в самолете кричат или плачут, реально стыдно”, - признаются респонденты.

Больше половины опрошенных признались, что были вынуждены закармливать своих детей “вкусняшками из фаст-фуда”, чтобы те меньше истерили.