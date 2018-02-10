Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израиль оправдал свою атаку желанием “насладиться выходными”
Флот снова оказался в падчерицах
Россия в Сирии ждет атак от нового врага
“Месть за сбитый истребитель”: Израиль нанес удар по иранским объектам в Сирии
Главная / В мире

“Орут, дерутся и истерят” - британцы заявили, что стыдятся собственных детей

10 февраля 2018, 16:09  •  83 • В мире
Британцы признались, что им стыдно за своих детей в самолетах.
Недавно в Великобритании провели очередной социологический опрос. Согласно обнародованным итогам, треть жителей Британии испытывали стыд за поведение своих детей на борту самолета.
48 процентов также признались в том, что во время перелета пассажиры неоднократно передавали жалобы и замечания. Отмечается, что среди недовольных пассажиров находились и те, кто пытался дать совет в воспитании ребенка. Около 30 процентов британцев пожаловались на то, что им постоянно указывают на то, как надо воспитывать свое чадо.
“С другой стороны, когда наши дети в самолете кричат или плачут, реально стыдно”, - признаются респонденты.
Больше половины опрошенных признались, что были вынуждены закармливать своих детей “вкусняшками из фаст-фуда”, чтобы те меньше истерили.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

83
Источник
Похожие новости
09 февраля 2018, 23:54
ООН ответила на агрессию коалиции США в Сирии мягким предупреждением
10 февраля 2018, 15:54
«Необходимо безоговорочное уважение суверенитета»: в МИД России отреагировали на удар ВВС Израиля по территории САР
10 февраля 2018, 16:09
Президент Южной Кореи ответил лидеру КНДР на его приглашение

10 февраля 2018, 16:09
Израиль оправдал свою атаку желанием “насладиться выходными”
09 февраля 2018, 20:39
"Подпольное казино" в квартире Виктора Бута в сети расценили как анекдот с душком пропаганды
10 февраля 2018, 12:54
Селфи с поездом: В Таиланде туристка погибла во время фотосессии на железной дороге
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 февраля 2018, 01:39
Царьград публикует эксклюзивные фото погибшего пилота, Героя России Романа Филиппова
06 февраля 2018, 04:54
Операция "преемник", или Повторяем ошибки СССР?
07 февраля 2018, 01:54
Что происходит в Дагестане. Репортаж Владимира Ворсобина
06 февраля 2018, 21:09
Китай: У сбитого Су-25 было мало шансов уцелеть, зря послали его в разведку
09 февраля 2018, 12:40
Соловьев выгнал гостя из студии за реплику против Героя РФ Романа Филиппова
05 февраля 2018, 17:24
Он пошел по стопам отца: приморский летчик Роман Филипов, сбитый боевиками в Сирии, считался настоящим асом
09 февраля 2018, 07:39
"Мародер под маской аристократа": Активистка Femen опозорила Порошенко в Вене
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.