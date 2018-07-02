Орудием пророка Шпенглера станет "Газпром" • 165 • Аналитика







Да, Россия зарабатывает на своём трубном газе, однако если его перевести в сжиженный вид, то в виде СПГ он будет стоить значительно дороже. И тогда станет рентабельным американский сланцевый СПГ, и в Европе тоже. В связи с этим в Вашингтоне прошла очередная конференция «Международного газового союза», на которой по уважительной причине (проведение собрания акционеров) не смогли принять участия представители «Газпрома».





Однако министр энергетики Александр Новак участвовал в этом газовом форуме и провёл много деловых встреч, в том числе почему-то с министром финансов США Стивеном Мнучином, очень большим ястребом, как и Джон Болтон. И доверенным лицом президента Дональда Трампа (Стивен управлял финансами его предвыборной кампании). По итогам конференции Новак докладывал о больших перспективах мирового рынка газа, особенно СПГ. Это мы к тому, что Трамп с Путиным в Хельсинки тоже будут обсуждать перспективы газового рынка, особенно в Европе, особенно СПГ.



Вопросы урегулирования в Сирии, на Украине и вообще безопасности в мире, будут, конечно, затронуты в Хельсинки, но это не тема для Трампа, это вопросы больше для Госдепа, Пентагона и их российских партнёров. Об этом намекнул Джон Болтон по итогам своего подготовительного визита в Москву, когда сказал, что Крым не будет предметом переговоров саммита в верхах. Формально, итоги встречи Трампа и Путина будут не очень выразительны, как и встречи Трампа с товарищем Ыном в Сингапуре, можно предсказать восторги западной прессы: они ни о чём не договорились! Блажен, кто верует…



Саммит Трампа и Путина говорит о сближении Америки и России и проходит он на фоне разразившихся торговых войн между Америкой и Европой, которая является, между прочим, сателлитом Америки. Европа позволила себе поднять голос на своего господина, потому что ей не нравится президент Дональд Трамп. Европа почему-то считает, что Трамп временный, поддельный президент, потому что он вводит торговые пошлины против Европы. Вот Барак Обама был настоящий, с его подручными глобалистами-неоконами, он торговые пошлины не вводил.



Трамп поставил перед своими элитами вопрос: зачем нам мировая головная боль и ответственность, когда в нашем собственном доме беспорядок? Когда Америка экономически отстаёт уже от своих вассалов? Когда на Америке наживаются её друзья и союзники? И показал, что нужно делать: в результате трамповских жёстких решений экономическая ситуация в США серьёзно улучшилась всего за один год! И Америка поняла, что Трамп – это первый за многие годы американский президент, что до него Америкой руководили какие-то мировые президенты.



Поэтому импичмент Трампа не состоялся, а саммит в Хельсинки говорит, что его дело «о сговоре с Россией», которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер, закрыто, и теперь Трамп сам будет открывать дела на своих ненавистников, после триумфальной победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года.



На торговые войны Европы Трамп отвечает лёгким сближением с Россией. Политолог Дмитрий Саймс утверждает, что это «единоличное решение Трампа». Возможно, но это решение поддержано всей трамповской элитой, поэтому подготовка к саммиту Трамп – Путин идёт так гладко, и все американские ястребы «воркуют» Трампу. Поэтому глобалисты-неоконы, включая их рупор CNN, не могут ничего противопоставить этому сближению Трампа с Путиным, даже возобновить травлю Трампа по поводу его нового «сговора с Путиным», хотя он как бы очевиден, если иметь в виду предыдущую паранойю CNN. Хотя понятно, что саммитом в Хельсинки Трамп подводит черту подо всей кампанией о «вмешательстве России в американские выборы» и подо всей неоконовской глобалистской политикой от Югославии до Украины, что важно для Москвы, за что она может чем-то заплатить, например, изменением своей газовой политики. Милое личико на флаге латышских националистов



Говорят, что Трамп непредсказуем, но последствия этого сближения США и России очень даже предсказуемы (имеется в виду вопрос Трампа президенту Макрону: почему бы Франции не покинуть Евросоюз?). Вот Британия его уже покинула. Когда такие вещи говорит президент США, это приказ и горе тем, кто этого не понимает. Исполнить этот приказ Трампу должна помочь Россия, за этим Трамп едет на саммит с Владимиром Путиным.



Решить вопрос с европейскими отступниками Трампу мешают поставки дешёвого российского газа в Европу в больших объёмах, которые придают Европе экономическую устойчивость и конкурентоспособность на внешних рынках. Поэтому следует ожидать, что саммит в Хельсинки найдёт отражение в политике Газпрома. Строительство «Северного потока 2» Россией и Германией зашло слишком далеко, чтобы Путин пошёл здесь на уступки Трампу, если только Германия с Меркель во главе не сделает какую-нибудь феноменальную глупость. Но остаются другие возможности для ограничения объёмов поставок российского трубного газа в Европу.



Во-первых, СП 2 не полностью компенсирует украинский транзит газа и его прекращение в соответствии с договором уже в конце 2019 года приведёт к росту напряжённости на газовом рынке Европы, поэтому этого следует ожидать. Цена на газ в Европе возрастёт, и это выгодно России, и облегчит путь для американского СПГ на европейский рынок. И вообще, политика «Газпрома» в отношении Европы может ужесточиться. Россия может варьировать загрузку своих трубопроводов и перестать наконец ставить исторические газовые рекорды. Вместо этого «Газпром» может заняться развитием своей программы СПГ при участии американских компаний, о чем, возможно, и вёл переговоры Александр Новак на газовом форуме в США. Это выгодно и России, и США. Так скажет Трамп Путину в Хельсинки. И что может сказать в ответ Владимир Владимирович? Наверное, согласится, и саммит в Хельсинки завершится большим успехом, хотя и не очень заметным для прессы.



Если Америка и Россия найдут общий язык, то Европе останется место только под этим языком. Это понимают в Европе, поэтому и боятся саммита Трамп – Путин, поэтому Лондон говорит об их «сговоре» за спиной Европы. Когда Лондону что-то не нравится, он называет это «сговором», нападением и «Новичком». Хотя это следствие хитроумной политики Европы: жить за счёт дешёвого российского газа и при этом делать пакости России; пользоваться оборонной мощью США и вести с ними торговые войны. Грубить сразу двум сверхдержавам – это значит лишиться ума, видимо, это старость, и говорит о близком закате Европы, похоже, с помощью «Газпрома». Недавно «Газпром» объявил, что по итогам 2018 года выйдет на исторический рекорд: поставит 200 млрд. кубометров газа в дальнее зарубежье, то есть в Европу. Недорогого трубного газа. Вот на этом газпромовском суку сидит Европа и вводит против него санкции, пилит его бандеровской неонацистской Украиной. И сколько ещё это может продолжаться?Да, Россия зарабатывает на своём трубном газе, однако если его перевести в сжиженный вид, то в виде СПГ он будет стоить значительно дороже. И тогда станет рентабельным американский сланцевый СПГ, и в Европе тоже. В связи с этим в Вашингтоне прошла очередная конференция «Международного газового союза», на которой по уважительной причине (проведение собрания акционеров) не смогли принять участия представители «Газпрома».Однако министр энергетики Александр Новак участвовал в этом газовом форуме и провёл много деловых встреч, в том числе почему-то с министром финансов США Стивеном Мнучином, очень большим ястребом, как и Джон Болтон. И доверенным лицом президента Дональда Трампа (Стивен управлял финансами его предвыборной кампании). По итогам конференции Новак докладывал о больших перспективах мирового рынка газа, особенно СПГ. Это мы к тому, что Трамп с Путиным в Хельсинки тоже будут обсуждать перспективы газового рынка, особенно в Европе, особенно СПГ.Вопросы урегулирования в Сирии, на Украине и вообще безопасности в мире, будут, конечно, затронуты в Хельсинки, но это не тема для Трампа, это вопросы больше для Госдепа, Пентагона и их российских партнёров. Об этом намекнул Джон Болтон по итогам своего подготовительного визита в Москву, когда сказал, что Крым не будет предметом переговоров саммита в верхах. Формально, итоги встречи Трампа и Путина будут не очень выразительны, как и встречи Трампа с товарищем Ыном в Сингапуре, можно предсказать восторги западной прессы: они ни о чём не договорились! Блажен, кто верует…Саммит Трампа и Путина говорит о сближении Америки и России и проходит он на фоне разразившихся торговых войн между Америкой и Европой, которая является, между прочим, сателлитом Америки. Европа позволила себе поднять голос на своего господина, потому что ей не нравится президент Дональд Трамп. Европа почему-то считает, что Трамп временный, поддельный президент, потому что он вводит торговые пошлины против Европы. Вот Барак Обама был настоящий, с его подручными глобалистами-неоконами, он торговые пошлины не вводил.Трамп поставил перед своими элитами вопрос: зачем нам мировая головная боль и ответственность, когда в нашем собственном доме беспорядок? Когда Америка экономически отстаёт уже от своих вассалов? Когда на Америке наживаются её друзья и союзники? И показал, что нужно делать: в результате трамповских жёстких решений экономическая ситуация в США серьёзно улучшилась всего за один год! И Америка поняла, что Трамп – это первый за многие годы американский президент, что до него Америкой руководили какие-то мировые президенты.Поэтому импичмент Трампа не состоялся, а саммит в Хельсинки говорит, что его дело «о сговоре с Россией», которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер, закрыто, и теперь Трамп сам будет открывать дела на своих ненавистников, после триумфальной победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года.На торговые войны Европы Трамп отвечает лёгким сближением с Россией. Политолог Дмитрий Саймс утверждает, что это «единоличное решение Трампа». Возможно, но это решение поддержано всей трамповской элитой, поэтому подготовка к саммиту Трамп – Путин идёт так гладко, и все американские ястребы «воркуют» Трампу. Поэтому глобалисты-неоконы, включая их рупор CNN, не могут ничего противопоставить этому сближению Трампа с Путиным, даже возобновить травлю Трампа по поводу его нового «сговора с Путиным», хотя он как бы очевиден, если иметь в виду предыдущую паранойю CNN. Хотя понятно, что саммитом в Хельсинки Трамп подводит черту подо всей кампанией о «вмешательстве России в американские выборы» и подо всей неоконовской глобалистской политикой от Югославии до Украины, что важно для Москвы, за что она может чем-то заплатить, например, изменением своей газовой политики.Говорят, что Трамп непредсказуем, но последствия этого сближения США и России очень даже предсказуемы (имеется в виду вопрос Трампа президенту Макрону: почему бы Франции не покинуть Евросоюз?). Вот Британия его уже покинула. Когда такие вещи говорит президент США, это приказ и горе тем, кто этого не понимает. Исполнить этот приказ Трампу должна помочь Россия, за этим Трамп едет на саммит с Владимиром Путиным.Решить вопрос с европейскими отступниками Трампу мешают поставки дешёвого российского газа в Европу в больших объёмах, которые придают Европе экономическую устойчивость и конкурентоспособность на внешних рынках. Поэтому следует ожидать, что саммит в Хельсинки найдёт отражение в политике Газпрома. Строительство «Северного потока 2» Россией и Германией зашло слишком далеко, чтобы Путин пошёл здесь на уступки Трампу, если только Германия с Меркель во главе не сделает какую-нибудь феноменальную глупость. Но остаются другие возможности для ограничения объёмов поставок российского трубного газа в Европу.Во-первых, СП 2 не полностью компенсирует украинский транзит газа и его прекращение в соответствии с договором уже в конце 2019 года приведёт к росту напряжённости на газовом рынке Европы, поэтому этого следует ожидать. Цена на газ в Европе возрастёт, и это выгодно России, и облегчит путь для американского СПГ на европейский рынок. И вообще, политика «Газпрома» в отношении Европы может ужесточиться. Россия может варьировать загрузку своих трубопроводов и перестать наконец ставить исторические газовые рекорды. Вместо этого «Газпром» может заняться развитием своей программы СПГ при участии американских компаний, о чем, возможно, и вёл переговоры Александр Новак на газовом форуме в США. Это выгодно и России, и США. Так скажет Трамп Путину в Хельсинки. И что может сказать в ответ Владимир Владимирович? Наверное, согласится, и саммит в Хельсинки завершится большим успехом, хотя и не очень заметным для прессы.Если Америка и Россия найдут общий язык, то Европе останется место только под этим языком. Это понимают в Европе, поэтому и боятся саммита Трамп – Путин, поэтому Лондон говорит об их «сговоре» за спиной Европы. Когда Лондону что-то не нравится, он называет это «сговором», нападением и «Новичком». Хотя это следствие хитроумной политики Европы: жить за счёт дешёвого российского газа и при этом делать пакости России; пользоваться оборонной мощью США и вести с ними торговые войны. Грубить сразу двум сверхдержавам – это значит лишиться ума, видимо, это старость, и говорит о близком закате Европы, похоже, с помощью «Газпрома». Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 165 Источник Похожие новости Как России сдать иранские интересы в Сирии: хитрый заграничный план Как нам построить сильную экономику России. Часть 3 Польша модернизирует бронемашины по-русски?

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