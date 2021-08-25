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Оркестр оконфузился во время исполнения гимна Евросоюза в честь 30-летия Украины

25 августа 2021, 18:50  •  53 • Политика
Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Трубач не смог справиться со вступлением, что не укрылось от глаз присутствовавших политиков
Украинские власти устроили масштабное и торжественное мероприятие в честь тридцатилетия со дня провозглашения независимости. В военном параде приняли участие военнослужащие 15 государств-партнеров Незалежной. Несмотря на размах, провести всю программу без казусов не удалось.
Международный оркестр решил исполнить гимн Евросоюза – оду Людвига ван Бетховена "К радости". В самом начале что-то пошло не так: во время вступления участник оркестра не смог справиться с духовой партией, не попав по нотам. Некоторые предположили, что в самый ответственный момент у трубача запал клапан инструмента.
Ситуация, кстати, не укрылась от присутствовавших на параде представителей местного политического бомонда – на видео можно заметить Михаила Саакашвили, застывшего с усмешкой на лице, и Петра Порошенка с Виктором Ющенко, которые, услышав немилосердную фальшь, решили удалиться с мероприятия. 
"Ничего так перфоманс! Это им за то, что в ЕС не взяли",  "Полное фиаско. Смотрите парады лучше дома", "Ющенко и Порошенко встали, и больше этого трубача никто не видел", "С таким исполнением вас в Европу не возьмут", "Ни у кого ни в одной стране нет проблем с клапанами на парадах, и только здесь сумели отличиться", "Початок зашкваров", "Просто жалкое зрелище", – пишут пользователи в комментариях под видео (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).
Во время парада президент Украины расчувствовался, расплакавшись, когда ребенок с букетом в руках побежал обниматься с одним из военнослужащих. Видео с сентиментальным президентом Незалежной успело распространиться по Сети.

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