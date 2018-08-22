Ориентация на прибыль: против чего протестуют заключённые американских тюрем

В США началась общенациональная забастовка заключённых. Участники 19-дневного протеста собираются бойкотировать наряды на работу и устраивать мирные стачки. Таким образом узники американских тюрем планируют привлечь внимание к тяжёлым условиям содержания, а также «рабскому» труду. Проблема усугубляется наличием в США частных тюрем, которые ориентированы на получение прибыли. Эксперты считают, что дефицит федерального бюджета вряд ли позволит Минюсту США отказаться от принудительного труда и сотрудничества с «частниками». О борьбе американских заключённых за свои права — в материале RT.

Американские заключённые 21 августа начали общенациональную забастовку из-за плохих условий содержания и условий труда, которые они называют «рабскими». Газета The Guardian сообщает, что протест будет длиться 19 дней, забастовка планируется мирной: заключённые будут бойкотировать любые наряды на работу.

Протест инициирован находящимися в заключении членами организации взаимопомощи Jailhouse Lawyers Speak («Голос тюремных адвокатов». — RT), которые обучают содержащихся в тюрьмах основам права. Ранее представители Jailhouse Lawyers Speak распространили манифест и обращение к заключённым по всей стране, предупредив, что участие в этой акции, скорее всего, повлечёт за собой серьёзные последствия в виде ужесточения режима содержания и других мер со стороны тюремных администраций.

«Это вопрос соблюдения прав человека. Заключённые понимают, что с ними обращаются, как с животными. Американская тюрьма — это зона боевых действий, где каждый день люди гибнут или подвергаются опасности из-за условий содержания. Многие из нас ощущают себя так, будто мы уже умерли. А в таком случае разве нам есть что терять?» — говорится в манифесте на сайте организации.

Документ был размещён на анонимной основе — его авторы опасаются жёсткого ответа со стороны властей.

Всего инициативная группа выдвинула 10 требований, которые включают в себя улучшение условий содержания, возвращение заключённым права голоса, а также отмену пожизненных сроков без права досрочного освобождения, которые активисты называют «смертной казнью через заключение». Более половины требований касаются улучшений условий для заключённых афроамериканского и латиноамериканского происхождения.

Трудовые резервы

Одно из основных требований бастующих — прекращение практики направления заключённых на принудительные работы с мизерной заработной платой. Организаторы подчёркивают, что, учитывая расовый состав заключённых, особенно в южных штатах США, такая практика вызывает оскорбительные для чернокожих узников ассоциации с временами рабовладения.

По данным портала Prison Policy, в Соединённых Штатах более 800 тыс. заключённых каждый день трудятся в рамках программы принудительных общественных работ. В некоторых штатах, например Южной Луизиане, ставка для таких работников — 4 цента в час. При этом индустрия тюремного труда генерирует до $2 млрд выручки в год.

Проблему низкооплачиваемого принудительного труда заключённых обостряет факт наличия в Америке частных тюрем. Впервые частные тюрьмы (в США их иначе называют «ориентированными на прибыль») появились в штате Техас в 1985 году. На сегодняшний день в стране действует около 50 частных исправительных учреждений различного уровня, федерального и местного.

Условия содержания, а также уровень безопасности во многих частных тюрьмах хуже, чем в государственных, отмечает газета The New York Times. Многие штаты, например Миссисипи, требуют от таких учреждений сокращения расходов на содержание заключённых на 10% по сравнению с государственными — это обязательное условие для предоставления лицензии, которое приводит к увеличению количества заключённых в камерах, уменьшению числа охранников и медицинского персонала.

Так, по данным издания, в ходе рассмотрения иска от заключённых одной из таких тюрем выяснилось, что начальник учреждения получает бонусы за сокращение трат на заключённых, но при этом никак не наказывается за их смерть.

Однако дефицит федерального бюджета не позволит Минюсту США отказаться от принудительного труда, а также от сотрудничества с частными тюрьмами из-за элементарной нехватки мест для новых осуждённых, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

«США сталкиваются с высоким уровнем преступности, и даже наличествующих тюрем не хватает. Тут нужно смотреть правде в глаза. Сроки, которые дают американские суды, обычно очень большие. Конечно, это приводит к перенаселённости тюрем и необходимости всё время наращивать расходы на содержание пенитенциарной системы. В нынешних условиях бюджетного дефицита это представляет проблему», — пояснил Рогулёв в разговоре с RT.

Тюремная индустрия

Соединённые Штаты являются лидерами в мире по количеству заключённых на душу населения — по состоянию на 2018 год в тюрьмах находится почти 2,3 млн человек, отмечает Prison Policy. Они содержатся в 1719 тюрьмах штатов, в 102 федеральных тюрьмах (более строго режима), 1852 исправительных учреждениях для несовершеннолетних, 3163 окружных изоляторах временного содержания, а также в 80 тюрьмах в «индейской стране» на территориях резерваций.

Американские заключённые, работающие в карьере. Середина 1950-х годов

Gettyimages.ru

© Bettmann

Хотя доля частных тюрем в общей системе исправительных учреждений США пока невелика, через них с каждым годом проходит всё больше заключённых. Так, в 2016 году эта цифра составила 126 тыс. человек — 8,5% от общего числа осуждённых. В период с 2000 по 2016 год число людей, отбывавших сроки в частных тюрьмах, увеличилось на 47%, в то время как общее число заключённых по всей стране выросло на 9%.

В 2017 году администрация Дональда Трампа отменила распоряжение Барака Обамы о прекращении использования частных тюрем, обосновав это тем, что Федеральное бюро по тюрьмам «не сможет адекватно ответить на будущие нужды федеральной исправительной системы». Эта мера была принята главой американского Минюста Джеффом Сешнсом и сразу же, по данным The Guardian, вызвала рост акций крупнейших компаний, которые управляют частными тюрьмами, «ориентированными на получение прибыли от труда заключённых».

При этом в 2016 году независимая проверка таких учреждений показала, что, несмотря на заверения управляющих компаний, они оказались гораздо менее безопасными и надёжными, чем тюрьмы и исправительные учреждения под управлением государства. После этой проверки было закрыто 12 частных тюрем для «иностранных преступников», где содержались нелегалы, арестованные за нарушение федерального миграционного законодательства. Однако американские власти не стали закрывать все подобные центры, сославшись на сильную зависимость от поступающих от них средств.

Тюремная индустрия играет определённую роль и в политической жизни страны, традиционно поддерживая Республиканскую партию и активно жертвуя средства на её избирательные кампании различного уровня. Газета The Guardian отмечает, что крупнейший оператор частных тюрем в США корпорация Core Civic ($178 млн прибыли в 2017 году), пожертвовала Республиканской партии почти $300 тыс. на обеспечение избирательного цикла 2016 года. Кроме того, группа из 18 республиканских законодателей направили в Минюст, Министерство труда и иммиграционную полицию открытое письмо, призывающее защитить от нападок и судебных исков другого оператора частных тюрем — корпорацию GEO Group.

В своём письме конгрессмены заявили, что частные тюрьмы и иммиграционные центры полезны для общества, так как «уменьшают негатив путём повышения занятости заключённых, улучшают общий психологический настрой и позволяют снизить показатели дисциплинарных нарушений». Портал Daily Beast, комментируя данное обращение, указал, что шестеро из подписавших это письмо с 2015 года получали пожертвования от Core Civic и GEO Group. Всего операторы частных тюрем пожертвовали более $1,6 млн на выборы законодателей различного уровня в 2016 году.

Частный сектор

В результате забастовки никаких серьёзных перемен в законодательстве и тюремной системе не произойдёт, так как администрацию Трампа, как и большинство республиканцев, устраивает такое положение дел, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Тюрьма «Гуантанамо»

Reuters

«Демократы всегда ориентированы на права человека, для них экономика вопроса имеет меньшее значение. Главное, чтобы были соблюдены права заключённых. Республиканцы же к этому вопросу подходят более меркантильно, и идея здесь простая — заключённые должны сами себя содержать. Соблюдение прав человека за государственный счёт — это для них ещё одна ненужная статья расходов», — пояснил Васильев.

Администрация Трампа не пойдёт ни на какие уступки протестующим, так как в США острого стоит вопрос бюджетного дефицита.

«Эта норма будет сохраняться и дальше, пока республиканцы остаются у власти и руководят Минюстом. В Америке очень сложная ситуация с дефицитом бюджета и государственными расходами. Но в условиях политической борьбы и предвыборной кампании эти заключённые будут апеллировать к демократам и тем силам, которые готовы их поддержать», — отметил Васильев.

Это мнение разделяет и директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулёв, указывая на полное соответствие института принудительного труда и частных тюрем идеологии Трампа как миллиардера и бизнесмена.