«Ориентация на пересмотр итогов войны»: как Европарламент объявил пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой

Европарламент принял резолюцию об осуждении пакта Молотова—Риббентропа и признании его причиной начала Второй мировой войны. Европарламентарии обвинили Россию в искажении исторических фактов и ведении «информационной войны с целью разделить Европу». Комментируя документ, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что евродепутаты представляют «подретушированную» версию событий по своему усмотрению и «окончательно теряют связь с реальностью». По мнению экспертов, парламентарии искажают историческую правду в угоду внешнеполитической конъюнктуре, стремясь подорвать имидж России.

Европейский парламент принял 19 сентября резолюцию, в которой Советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны. Как сообщает «Радио Польша», документ был подготовлен» по инициативе Литвы при поддержке польских депутатов».

В первоначальном тексте резолюции, опубликованном ещё 17 сентября, отмечается, что внесли её польские евродепутаты от имени фракции «Европейские консерваторы и реформисты», в которую входит правящая партия Польши «Право и Справедливость». Также, по информации польского радио, одна из представительниц Польши в законодательном органе Евросоюза Анна Фотыга призналась, что именно ей принадлежит идея этого документа.

«Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния», — подчёркивается в тексте резолюции, который утвердили на голосовании Европарламента 19 сентября.

Комментируя резолюцию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждение евродепутатов не имеет ничего общего с историей.

«Хотели бы еще раз подчеркнуть опасность курса на политизацию и ревизию исторических фактов. Замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя «подретушированную» версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, такая трактовка событий полностью противоречит объективному изучению истории.

«Согласиться с этим утверждением никак нельзя, — заявил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. — Этот пакт ничем принципиально не отличался от целого ряда других таких же документов, которые подписывали другие страны в то время».

При этом эксперт напомнил, что в пакте были также оговорены пределы германской территориальной экспансии на восток. Но это нельзя считать фактором, который способствовал началу Второй мировой, утверждает Неменский.

Кроме того, он напомнил, что к августу 1939 года вооружённый конфликт в Европе был в самом разгаре: гитлеровская Германия уже присоединила серьёзный кусок иноэтничных территорий, оккупировав Чехословакию. СССР предлагал западным державам оказать совместное противодействие Гитлеру. Однако из-за антисоветской позиции Варшавы, опасавшейся за судьбу своих восточных областей, населённых тогда украинцами и белорусами, этот альянс оказался нежизнеспособным. Польша отказалась пропускать советские войска через свою территорию для противодействия Гитлеру.

«Основная причина того, что Вторая мировая война началась именно так — с германской оккупации Польши — заключается в империалистической политике межвоенной Польши», — считает Олег Неменский.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отмечает, что документ о ненападении с гитлеровской Германией заключала и сама Польша в 1934 году. В 1938 в ходе конференции в Мюнхене представители Великобритании и Франции решили за власти Чехословакии судьбу их страны. Тогда же, воспользовавшись немецким давлением на Чехословакию, Польша присоединила часть соседнего государства — восточную окраину Тешинской области.

«Истинная причина Второй мировой войны заключается в том, что западные страны взяли и отдали Гитлеру на растерзание Чехословакию, от которой Польша отхватила себе кусок. При этом Варшава имела с Германией точно такой же договор о ненападении — пакт «Пилсудского — Гитлера», — напомнил Матвейчев.

Манипуляция историей

За день до голосования по резолюции, посвящённой 80-летнему юбилею пакта Молотова-Риббентропа, евродепутаты провели дебаты и внесли в текст ряд изменений. Одно из наиболее заметных — исчезновение критического упоминания о «Мюнхенском сговоре» 1938 года как о событии, предшествовавшем Пакту Молотова-Риббентропа.

В окончательный вариант резолюции был также добавлен пункт о борьбе с отрицанием холокоста, но убран пассаж, в котором трагедия еврейского народа ставилась в один ряд с расстрелом польских офицеров в Катыни, Гулагом и голодом на Украине (Голодомором). Кроме того, в резолюции появилось предложение, в котором Россию назвали «самой большой» жертвой «коммунистического тоталитаризма» и призвали нашу страну отказаться от «прославления Советского тоталитарного режима», чтобы продвинуться по пути демократизации.

В то же время, в тексте, который Европарламент принял 19 сентября, содержится обвинение в адрес России в фальсификации истории.

В частности, законодательный орган ЕС, по словам европарламентариев, «глубоко обеспокоен попытками сегодняшнего российского руководства искажать исторические факты и оправдывать преступления, совершённые советским тоталитарным режимом, считает их опасной составляющей информационной войны, ведущейся против демократической Европы с целью её разделить, и поэтому призывает Комиссию решительно противостоять этим усилиям».

Как отметил в разговоре с RT генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, «то, что Европарламент призывает бороться с другими историческими точками зрения, демонстрирует то, что европейскими депутатами овладело специфическое тоталитарное мышление». По его словам, характер данной резолюции весьма «репрессивен», а сама она направлена на то, «чтобы вмешиваться в исторические споры, и отсекать точку зрения, которая идеологически не соответствует европейским позициям».

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Кроме того, в резолюции выражается озабоченность использованием «символики тоталитарных режимов» в Европе и отмечается, что ряд стран ЕС запретили как коммунистические, так и нацистские символы.

Стоит отметить, что в первоначальном варианте резолюции литовские и польские инициаторы попытались провести утверждение о недопустимости наличия в Европе мемориалов, парков и скверов, «прославляющих Советскую армию». Однако, хоть и в изменённом виде, это утверждение сохранилось и в окончательной версии документа:

«Дальнейшее наличие в общественных местах в ряде государств-членов памятников и мемориалов (парки, площади, улицы и т.п.), прославляющих тоталитарные режимы, — отмечается в резолюции, — создаёт предпосылки для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы».

Также резолюция призывает «все государства-члены отмечать 23 августа как Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов» в честь польского офицера Витольда Пилецкого, расстрелянного в этот день властями Польской народной республики в 1948 году.

«Нынешняя резолюция Европарламента демонстрирует победу польской исторической политики на европейском пространстве, — говорит Олег Неменский.

С его точки зрения, среди европейских союзников США сейчас «считается в принципе полезным в условиях новой холодной войны» работать на очернение имиджа России. Инициаторами этой тенденции выступают Варшава и страны Прибалтики, отметил он.

Факельный марш в Эстонии

Reuters

© Ints Kalnins

«Данная резолюция направлена против России и против трактовки истории, которая не укладывается в существующие идеологические нормативы», — утверждает Александр Дюков.

Эксперт не исключает, что в ЕС по образцу балтийских стран могут начаться «преследования» тех, кто не согласен с официальной трактовкой исторических событий.

Волна обвинений

Напомним, что это — не первая резолюция Европейского парламента, в которой осуждается советско-германский договор о ненападении. Десять лет назад ЕП уже принимал схожий документ. В нём, в частности, предлагалось считать 23 августа — дату подписания советско-германского договора — «общеевропейским днём памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов». Однако тогда прямых обвинений в адрес России в «неправильной» интерпретации истории в тексте резолюции Европарламента не было.

Европарламент

Reuters

© Vincent Kessler

Как отмечают эксперты, в последние годы на фоне усиления геополитической конфронтации между Россией и Западом, в Европе участились случаи искажённой интерпретации истории, в которых нашу страну стремятся выставить в невыгодном свете. Особенно активно на этом поприще действует нынешнее руководство Польши.

Так, ещё в 2017 году тогдашний глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявлял, что СССР несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. В текущем году Варшава демонстративно не пригласила Россию на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны.

Поддержали позицию Польши и её союзники по НАТО. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале сентября заявил, что Польша во время Второй мировой войны оказалась между «молотом фашизма» и «наковальней коммунизма». В эти же дни МИД Болгарии назвал «сомнительным историческим тезисом» утверждения, что война Красной армии против гитлеровцев привела к освобождению Европы.

В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала «прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно».

«Не поспособствует улучшению отношений»

Как отмечают эксперты, осуждение Пакта Молотова—Риббентропа стало общим трендом для всех восточноевропейских стран. И это касается не только Польши, которая по итогам реализации секретных протоколов к советско-германскому соглашению потеряла территории нынешних западной Украины и западной Белоруссии, но и Румынии, вернувшей СССР Бессарабию и Северную Буковину (ныне территории Молдавии и всё той же Украины).

В этом году 23 августа стало траурной датой на Украине и в Молдавии.

Власти Литвы также предпочитают не вспоминать, что получили нынешнюю столицу Вильнюс с прилегающей территорией именно по итогам того самого пакта, который сейчас так осуждают. В 1920—1930-е годы город назывался Вильно и входил в состав Польши.

По словам Олега Неменского, осуждение пакта Молотова-Риббентропа может привести к тому, что будет поднят вопрос о правомочности обладания этих стран приобретёнными по его итогам территориями.

«Это ориентация на полный пересмотр итогов Второй мировой войны, — отмечает эксперт. — Пока такие требования считаются недопустимыми. Но сама логика заявлений о пакте не может не привести к тому, что такой вопрос всё-таки будет поставлен».

По мнению Неменского, антироссийские положения новой резолюции Европарламента могут сказаться на общем информационном фоне отношений Европы и России, подрывая перспективы их нормализации.

«Это никак не поспособствует улучшению отношений, — согласен Александр Дюков. — Конечно, декларация Европарламента — это не нормативный акт, но, тем не менее, он может негативно повлиять на диалог между ЕС и Россией».

В свою очередь, Олег Матвейчев считает антироссийскую резолюцию «недальновидной».

«Страны, которые осуждают Пакт Молотова-Риббентропа, недальновидны, поскольку думают, что всё, что они имеют, будет у них всегда. Сейчас они не понимают, что Америка утрачивает позиции мирового гегемона и что европейские страны сами слабеют из-за внутриполитических проблем», — считает эксперт.