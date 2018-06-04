«Организовали канал переправки»: ФСБ задержала в Красноярске 11 вербовщиков террористов

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали 11 участников религиозной ячейки, которые вербовали боевиков и переправляли их в террористические группы на территории Сирии и Афганистана. По данным спецслужб, подозреваемые демонстрировали в общественных местах ролики одного из исламских проповедников. При обысках у них обнаружили и изъяли запрещённую литературу.

В Красноярске сотрудники спецслужб задержали 11 членов религиозной ячейки, переправляющих людей в террористические группы в Сирии и Афганистане, а также осуществляющих пропаганду терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской Республики, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер ячейки контактировал с находящимися за рубежом террористами по телефону. По данным ФСБ, он вербовал работавших в регионе соотечественников и помогал переправлять их на подконтрольные международным террористическим организациям территории.

Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма с помощью видеороликов одного из исламских религиозных проповедников, которые они демонстрировали в местах общественного питания и проживания. При обыске у вербовщиков была обнаружена и изъята запрещённая религиозная литература.

Против двух организаторов возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической, и о содействии террористической деятельности.

«Выявлять и ликвидировать»

31 мая президент России Владимир Путин призвал органы госбезопасности уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек. Такое заявление он сделал в ходе торжественной церемонии назначения на высшие командные должности и присвоения очередных воинских званий и классных чинов офицерам и прокурорам.

«Большой комплекс задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего в сфере противодействия терроризму. Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается. Вместе с тем надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», — заявил президент на церемонии в Георгиевском зале Кремля.

Выступая на 14-м Всероссийском специализированном форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор», заместитель руководителя аппарата НАК Алексей Ковалёв сообщил, что за 2017 год было предотвращено 25 терактов.

«Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах. Пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек, не допущен выезд за рубеж свыше 80 лиц, подпавших под влияние боевиков», — цитирует Ковалёва ТАСС.

Кроме того, представитель НАК сообщил о пресечении более 90 попыток передачи экстремистских материалов лицам, находящимся в тюремном заключении. На объектах уголовно-исполнительной системы удалось предотвратить формирование 44 религиозных ячеек. Также более 1300 граждан склонили к отказу от противоправных действий.

В апреле глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2018 года была пресечена деятельность 12 террористических ячеек, задержаны 189 человек, ликвидированы 15 бандитов и их пособников.

Пресекли поставки оружия

29 мая сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД пресекли деятельность и функционирование устойчивых каналов поставки оружия в 14 регионах страны, проведя оперативно-разыскные мероприятия в отношении 32 человек. Задержан находившийся в федеральном розыске гражданин России.

Были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три миномётные мины, 23 взрывателя различных модификаций, свыше пяти килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, было конфисковано порядка 4000 патронов различного калибра, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие, включая пули, гильзы, капсюли, и оборудование для изготовления боеприпасов.

Действия правоохранителей привели к прекращению деятельности четырёх подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов.