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Организацию голосования обсудит рабочая группа по поправкам к Конституции

11 июня 2020, 02:00  •  56 • Политика
В четверг, 11 июня, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ проведет заседание, на котором обсудит организацию голосования, а также процесс подготовки наблюдателей. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Мы соберемся, чтобы обсудить две важные темы. Это процесс организации общероссийского голосования, а также ход подготовки к нему наблюдателей», — рассказал он.
Последнее заседание рабочей группы состоялось 30 мая перед встречей с президентом ее сопредседателей, а также главы ЦИК Эллы Памфиловой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой. На нем обсуждалась официальная дата дня голосования. В итоге дистанционное голосование, которое состоится в Москве и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня. Отдать свой голос за поправки в привычном формате граждане смогут 1 июля.

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