Организацию голосования обсудит рабочая группа по поправкам к Конституции

В четверг, 11 июня, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ проведет заседание, на котором обсудит организацию голосования, а также процесс подготовки наблюдателей. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы соберемся, чтобы обсудить две важные темы. Это процесс организации общероссийского голосования, а также ход подготовки к нему наблюдателей», — рассказал он.

Последнее заседание рабочей группы состоялось 30 мая перед встречей с президентом ее сопредседателей, а также главы ЦИК Эллы Памфиловой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой. На нем обсуждалась официальная дата дня голосования. В итоге дистанционное голосование, которое состоится в Москве и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня. Отдать свой голос за поправки в привычном формате граждане смогут 1 июля.