Организация насилия: экс-сотрудников туберкулёзной тюремной больницы арестовали по делу о пытках

В Саратове суд арестовал экс-сотрудников туберкулёзной тюремной больницы (ОТБ-1), обвиняемых в причастности к изнасилованиям заключённых. Бывшего начальника ОТБ-1 Павла Гаценко и ещё одного представителя администрации Сергея Мальцева отправили под арест в СИЗО на два месяца. Как отмечает представитель потерпевших, это первые сотрудники администрации, которым предъявили обвинения. До этого фигурантами громкого дела о пытках стали пять заключённых.

Волжский районный суд Саратова арестовал на два месяца экс-начальника областной тюремной больницы (ОТБ) №1 Павла Гаценко и бывшего начальника отдела безопасности Сергея Мальцева. Об этом RT сообщили в пресс-службе суда.

«Гаценко и Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 25 января 2022 года», — рассказала RT представитель ведомства.

Она отметила, что оба судебных заседания по ходатайству следствия проходили в закрытом режиме, поскольку Гаценко и Мальцев обвиняются в преступлении против половой неприкосновенности.

Им предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Эта статья предусматривает лишение свободы от четырех до десяти лет.

Ранее представители правозащитного проекта Гулагу.нет сообщали, что следователи просили суд заключить под стражу Павла Гаценко, указывая, что ранее он уничтожал улики по делу и препятствовал правосудию.

Обвиняют не только заключённых

Сейчас Следственный комитет расследует 12 уголовных дел по фактам изнасилований, вымогательств и превышения должностных полномочий в связи с ситуацией в Саратовской области. Об этом ранее сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Поводом для возбуждения уголовных дел стала публикация в сети видеозаписей сексуального насилия и пыток осуждённых в саратовской ОТБ-1.

По данным правозащитников, все записи снимались на служебные видеорегистраторы, а непосредственными исполнителями пыток осуждённых были так называемые активисты из числа заключённых.

При этом администрация ОТБ-1 была в курсе постоянных побоев, унижений и изнасилований, считают правозащитники.

После начала следствия, утверждают правозащитники, подозреваемые в пытках активисты признались в двух убийствах в ОТБ-1, а также дали показания на руководителей больницы.

В главном следственном управлении СКР, которое расследует дела о пытках, в том числе в отношении Гаценко и Мальцева, RT отказались комментировать эту информацию.

Адвокат Снежана Мунтян, которая представляет интересы потерпевших в делах о пытках в ОТБ-1, сообщила RT, что Гаценко и Мальцев стали первыми сотрудниками администрации, кому предъявили официальные обвинения.

До этого обвинения в пытках и изнасилованиях предъявили пятерым заключённым. Всех их уже отправили под арест.

«Трое из них в это время и так отбывали сроки за предыдущие преступления. Виталий Янин освободился из заключения по УДО, неделю побыл на свободе, и его отправили под арест как обвиняемого в пытках. Ещё один заключённый — Радик Гемодеев — давно был на свободе, но вот снова отправился под арест», — рассказала адвокат.

Смена кадров

После скандала с пытками в саратовском управлении ФСИН произошли серьёзные кадровые изменения. Павел Гаценко и Сергей Мальцев были уволены ещё в начале октября. Также своих должностей лишились замначальника по безопасности и оперативной работе ОТБ-1 Сергей Салов и начальник оперативного отдела Антон Бочков.

В том же месяце был уволен начальник УФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов за «серьёзные просчёты» в оперативно-служебной деятельности.

10 ноября врио регионального УФСИН Антон Ефаркин сообщил, что всего в областном ведомстве были уволены 18 сотрудников, ещё 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. На его место был назначен замминистра МВД Аркадий Гостев.

По мнению опрошенных RT экспертов, поводом для отставки Калашникова мог стать скандал, связанный с пытками в ОТБ-1.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Александр Калашников был снят с поста главы ФСИН после его личного обращения.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Сейчас ведутся проверочные и следственные действия соответствующими службами. ФСИН тоже разбирается с этим, прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются, но, ещё раз повторяю, это было личное обращение», — сказал Дмитрий Песков.