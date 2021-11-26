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Организация насилия: экс-сотрудников туберкулёзной тюремной больницы арестовали по делу о пытках
26 ноября 2021, 22:05 • 35 • В России
В Саратове суд арестовал экс-сотрудников туберкулёзной тюремной больницы (ОТБ-1), обвиняемых в причастности к изнасилованиям заключённых. Бывшего начальника ОТБ-1 Павла Гаценко и ещё одного представителя администрации Сергея Мальцева отправили под арест в СИЗО на два месяца. Как отмечает представитель потерпевших, это первые сотрудники администрации, которым предъявили обвинения. До этого фигурантами громкого дела о пытках стали пять заключённых.
РИА Новости © Табылды Кадырбеков
Волжский районный суд Саратова арестовал на два месяца экс-начальника областной тюремной больницы (ОТБ) №1 Павла Гаценко и бывшего начальника отдела безопасности Сергея Мальцева. Об этом RT сообщили в пресс-службе суда.
«Гаценко и Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 25 января 2022 года», — рассказала RT представитель ведомства.
Она отметила, что оба судебных заседания по ходатайству следствия проходили в закрытом режиме, поскольку Гаценко и Мальцев обвиняются в преступлении против половой неприкосновенности.
Ранее представители правозащитного проекта Гулагу.нет сообщали, что следователи просили суд заключить под стражу Павла Гаценко, указывая, что ранее он уничтожал улики по делу и препятствовал правосудию.
Обвиняют не только заключённых
Сейчас Следственный комитет расследует 12 уголовных дел по фактам изнасилований, вымогательств и превышения должностных полномочий в связи с ситуацией в Саратовской области. Об этом ранее сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.
Поводом для возбуждения уголовных дел стала публикация в сети видеозаписей сексуального насилия и пыток осуждённых в саратовской ОТБ-1.
По данным правозащитников, все записи снимались на служебные видеорегистраторы, а непосредственными исполнителями пыток осуждённых были так называемые активисты из числа заключённых.
При этом администрация ОТБ-1 была в курсе постоянных побоев, унижений и изнасилований, считают правозащитники.
После начала следствия, утверждают правозащитники, подозреваемые в пытках активисты признались в двух убийствах в ОТБ-1, а также дали показания на руководителей больницы.
В главном следственном управлении СКР, которое расследует дела о пытках, в том числе в отношении Гаценко и Мальцева, RT отказались комментировать эту информацию.
До этого обвинения в пытках и изнасилованиях предъявили пятерым заключённым. Всех их уже отправили под арест.
«Трое из них в это время и так отбывали сроки за предыдущие преступления. Виталий Янин освободился из заключения по УДО, неделю побыл на свободе, и его отправили под арест как обвиняемого в пытках. Ещё один заключённый — Радик Гемодеев — давно был на свободе, но вот снова отправился под арест», — рассказала адвокат.
Смена кадров
После скандала с пытками в саратовском управлении ФСИН произошли серьёзные кадровые изменения. Павел Гаценко и Сергей Мальцев были уволены ещё в начале октября. Также своих должностей лишились замначальника по безопасности и оперативной работе ОТБ-1 Сергей Салов и начальник оперативного отдела Антон Бочков.
В том же месяце был уволен начальник УФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов за «серьёзные просчёты» в оперативно-служебной деятельности.
10 ноября врио регионального УФСИН Антон Ефаркин сообщил, что всего в областном ведомстве были уволены 18 сотрудников, ещё 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
По мнению опрошенных RT экспертов, поводом для отставки Калашникова мог стать скандал, связанный с пытками в ОТБ-1.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Александр Калашников был снят с поста главы ФСИН после его личного обращения.
«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Сейчас ведутся проверочные и следственные действия соответствующими службами. ФСИН тоже разбирается с этим, прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются, но, ещё раз повторяю, это было личное обращение», — сказал Дмитрий Песков.
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