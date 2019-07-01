Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От сети малых кораблей до гиперзвука: как США намерены готовиться к военным конф...
"Чванство и хамство": Медведев объяснил проблемы в общении "Едино...
В Одессу на военных самолетах НАТО прибыл британский спецназ
Слишком много желающих: что России грозит в Арктике
Главная / Политика

Организаторы G20 "подарили" российские Курилы Японии

01 июля 2019, 10:24  •  194 • Политика
На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами. Сам ролик, посвященный городу Осаке, где в конце июня прошел очередной саммит "Двадцатки", разместили на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ еще 19 февраля.
Сейчас стало известно, что на официальном сайте саммита "Большой двадцатки" разместили видео, на котором показана карта Японии. Примечательно то, что организаторы обозначили российские Курилы как территорию Японии.
Само видео было размещено на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ еще 19 февраля. На нем на третьей секунде появляется карта Японии с включенными в нее четырьмя нашими островами.
Напомним, что Япония все еще отказывается признавать Курилы российскими и постоянно поднимает этот вопрос на высоком уровне. Кроме того, японская сторона на карте изображает их своей территорией.
Ранее сообщалось, что существующие разногласия между Москвой и Токио по отдельным направлениям предполагаемой совместной деятельности на Курилах не позволяют Японии заключить окончательное соглашение с Россией. "Сторонам не удалось договориться", - пишут японские СМИ.
Процесс подписания соглашения по хозяйственной деятельности на Курилах затянулся надолго. Однако, как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, провалом закончится и очередная попытка.
Предполагалось, что на полях саммита G20, который пройдет в Осаке, соглашение, о котором идет речь, все-таки будет подписано, однако авторы материала, опубликованного японским агентством, считают, что, демонстрируя "слишком позитивный настрой", Москва и Токио так и не разрешили противоречия по вопросам туризма и совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



194
Источник
Похожие новости
01 июля 2019, 03:54
Обошел Трампа в праздновании Дня Победы: Президент Франции пообещал Путину приехать в Москву
30 июня 2019, 21:24
Ушаков оценил встречу Путина и Трампа на саммите G20
01 июля 2019, 00:39
Путин и войска ЦВО пришли на помощь Иркутской области: Последствия паводка ликвидируют всей Россией
01 июля 2019, 01:54
Медведев заявил, что в "Единой России" чувствуют дефицит доверия
01 июля 2019, 10:24
Организаторы G20 "подарили" российские Курилы Японии
30 июня 2019, 21:24
Матвиенко назвала условие восстановления диалога между РФ и Грузией
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-минист...
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
01 июля 2019, 00:24
«Понравиться зарубежным партнёрам»: кому и как команда Зеленского хочет «продать» Укр...
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске сво...
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмир...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 03:39
"За этим стоит Чудак": Киев избавляется от проспектов Бандеры и Шухевича, несогласные ищут виновных
28 июня 2019, 23:54
"Их место в тюрьме": После шуток из "Газпрома" на Украине готовы наказать руководство "Нафтогаза"
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
29 июня 2019, 22:39
"Мы еще ничего не должны": Россия обрезала ПАСЕ по вопросу выплаты взносов
28 июня 2019, 01:09
"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"
27 июня 2019, 03:54
Зеленский назначил себе зарплату
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.