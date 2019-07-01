Организаторы G20 "подарили" российские Курилы Японии

Сейчас стало известно, что на официальном сайте саммита "Большой двадцатки" разместили видео, на котором показана карта Японии. Примечательно то, что организаторы обозначили российские Курилы как территорию Японии.

Само видео было размещено на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ еще 19 февраля. На нем на третьей секунде появляется карта Японии с включенными в нее четырьмя нашими островами.

Напомним, что Япония все еще отказывается признавать Курилы российскими и постоянно поднимает этот вопрос на высоком уровне. Кроме того, японская сторона на карте изображает их своей территорией.

Ранее сообщалось, что существующие разногласия между Москвой и Токио по отдельным направлениям предполагаемой совместной деятельности на Курилах не позволяют Японии заключить окончательное соглашение с Россией. "Сторонам не удалось договориться", - пишут японские СМИ.

Процесс подписания соглашения по хозяйственной деятельности на Курилах затянулся надолго. Однако, как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, провалом закончится и очередная попытка.

Предполагалось, что на полях саммита G20, который пройдет в Осаке, соглашение, о котором идет речь, все-таки будет подписано, однако авторы материала, опубликованного японским агентством, считают, что, демонстрируя "слишком позитивный настрой", Москва и Токио так и не разрешили противоречия по вопросам туризма и совместной хозяйственной деятельности на Курилах.