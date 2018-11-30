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Организаторы G20 не дали Трампу и Путину поздороваться и поговорить
30 ноября 2018, 21:09 • 209 • Политика
Формат церемонии официального фотографирования лидеров государств G20, каким его сделали организаторы, не позволил президенту России Владимиру Путину поздороваться и пообщаться со своим коллегой президентом США Дональдом Трампом.
Когда лидеры вышли на подготовленный подиум и заняли свои места, выяснилось, что организаторы отвели Трампу и Путину места с разных сторон, поэтому лидеры даже не обменялись друг с другом рукопожатием. После фотографирования участники саммита быстро перешли в зал заседания, поэтому у них также не было времени поговорить друг с другом по пути.
После этого президенты России и США заняли свои места в зале заседания, расположенные через несколько кресел. В то же время Путин тепло приветствовал своего соседа, которым оказался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.
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