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Организаторы Евровидения сделали "камингаут": Почему от Белоруссии потребовали заменить песню
12 марта 2021, 01:05 • 57 • Политика
Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню. "Это самый настоящий камингаут. Или же классическое "правда глаза колет", - комментируют в Сети.
Организаторы музыкального конкурса Евровидение отказались принимать песню от участников из Белоруссии - группы "Галасы ЗМеста". В заявлении говорится, что песня ставит "под сомнение неполитический характер конкурса", однако многие увидели в этом двойные стандарты его организаторов.
Речь идёт о песне "Я научу тебя". В ней нет прямых отсылок к событиям в Белоруссии второй половины 2020 года. Однако если рассматривать композицию именно в этом контексте, то можно увидеть сатиру на белорусскую оппозицию.
Скриншот text-pesni.com
- комментирует в Twitter "Голос Мордора".
- добавляет @IieiDmYTATdz74h.
- соглашается @SonyaSonyaya_.
Также многим припомнился 2016 год, когда на Евровидение от Украины поехала песня про Крым. И все тогда дружно делали вид, что никакой политики в этом нет. А когда конкурс закончился, стали заявлять, что это было символом поддержки Украины и её позиции по Крыму.
Кроме того, нельзя не отметить, что в этом году в конкурсе участвует песня про поклонение дьяволу. И к этой композиции у организаторов Евровидения нет совершенно никаких претензий.
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