Организаторы Евровидения сделали "камингаут": Почему от Белоруссии потребовали заменить песню

Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню. "Это самый настоящий камингаут. Или же классическое "правда глаза колет", - комментируют в Сети.

Организаторы музыкального конкурса Евровидение отказались принимать песню от участников из Белоруссии - группы "Галасы ЗМеста". В заявлении говорится, что песня ставит "под сомнение неполитический характер конкурса", однако многие увидели в этом двойные стандарты его организаторов.

Речь идёт о песне "Я научу тебя". В ней нет прямых отсылок к событиям в Белоруссии второй половины 2020 года. Однако если рассматривать композицию именно в этом контексте, то можно увидеть сатиру на белорусскую оппозицию.

Скриншот text-pesni.com

На самом деле реакция организаторов Евровидения на песню белорусов - это самый настоящий камингаут. Или же классическое "правда глаза колет". Тут политика вообще ни при чём. Просто они себя в этой песне увидели, как в зеркале. И это зрелище им очень сильно не понравилось,

- комментирует в Twitter "Голос Мордора".

Неужели решили расчехлиться? Правильно, показали оскал свободы слова и права на свободу самовыражения,

- добавляет @IieiDmYTATdz74h.

Просто основы демократии подъехали...

- соглашается @SonyaSonyaya_.

Также многим припомнился 2016 год, когда на Евровидение от Украины поехала песня про Крым. И все тогда дружно делали вид, что никакой политики в этом нет. А когда конкурс закончился, стали заявлять, что это было символом поддержки Украины и её позиции по Крыму.

Кроме того, нельзя не отметить, что в этом году в конкурсе участвует песня про поклонение дьяволу. И к этой композиции у организаторов Евровидения нет совершенно никаких претензий.