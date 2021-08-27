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Организатору водной блокады Крыма пообещали закрыть дорогу на полуостров
27 августа 2021, 13:55 • 115 • Политика
Бывшему временно исполняющему обязанности заместителя главы администрации президента Украины Андрею Сенченко, которого в Крыму считают главным организатором водной блокады, будет закрыта дорога на полуостров. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.
«Есть статья Уголовного кодекса, там предусматривается до 20 лет лишения свободы. Но тут дело не в наказании и количестве лет, а чтобы они понимали, что любое преступление наказуемо. <…> Я надеюсь, что будет решение российского суда и, естественно, будет подан [материал. — Ред.] в международные правоохранительные организации. И ему, и фигурантам, которые попадут под расследование, дорога в Крым будет закрыта», — приводит ТАСС слова Фикса.
Ранее в этот день Фикс заявил, что Сенченко является главным организатором водной блокады Крыма. По его словам, украинец заставил предпринимателей страны выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, когда занимал должность врио главы администрации Украины в 2014 году.
25 августа глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена лиц, причастных к водной блокаде Крыма, установлены. Он напомнил, что срок лишения свободы за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет лишения свободы. Тогда же рабочая группа, которая готовила иск к Украине из-за причинения ущерба Крыму, передала в работу Следственному комитету (СК) материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную блокаду полуострова.
В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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