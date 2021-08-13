Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет

Организатору "языковых патрулей" в Казахстане Куату Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет за пренебрежение к русским и их языку.

Об этом в четверг заявило МВД России. Там сообщили, что создателю казахстанского движения Til Maydani ("Волна языка") Куату Ахметову на 50 лет запрещён въезд на территорию России.

Аналогичный запрет введён в отношении бывшего посла Азербайджана в Белоруссии Исфандияра Вагабзаде. Оба иностранца допустили публичные высказывания, разжигающие межнациональную рознь, отмечают в министерстве.

Ахметов создал движение Til Maydani, активисты которого ходят по магазинам и ресторанам и следят, чтобы все говорили на казахском языке. В разговоре с журналисткой RT он заявил, что русские - озлобленные и высокомерные. И распространяют ненависть, куда бы ни приехали.

А Вагабзаде обрушился на лидера ЛДПР Владимира Жириновского со словами: "Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация".

Иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении России, её жителей и соотечественников, не будут допускаться на территорию страны, так как их нахождение может угрожать общественному порядку и безопасности,

- говорится в сообщении МВД.

Отметим, что Куатов и Вагабзаде стали не первыми иностранцами, которые получили статус персоны нон грата за русофобию. 10 августа власти России на 10 лет запретили въезд гражданину Киргизии, который напал на сотрудницу детского парка только за то, что она говорила на русском языке.