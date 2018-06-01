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«Организатора» «убийства» Бабченко суд арестовал на два месяца

01 июня 2018, 18:54  •  82 • В России

История с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко обрастает новыми подробностями, которые еще больше запутывают картину своими несуразностями и нестыковками. Обвиненный в подготовке преступления «организатор» гражданин Украины Борис Герман, которого очень бережно «задержали» оперативники СБУ, заявил в Шевченском районном суде Киева, где ему выбирали меру пресечения, что он получил поручение на «организацию» преступления от офицера СБУ и заранее понимал, что «исполнитель» будет сотрудничать с СБУ. «Киллер» Цымбалюк, бывший монах и «ветеран АТО» также рассказал, что все время работал по поручению СБУ. От мысли, что СБУ нашла и организатора и исполнителя, чуть с ума не сошел прокурор Руслан Кравченко.

- Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает сотрудничество Германа с контрразведкой, это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ, - заявил прокурор. И это понятно, поскольку анекдот расследовать просто невозможно.

Журналист Аркадий Бабченко во время интервью.Фото: REUTERS

И Герману, чтобы выйти из этой «непонятки», пришлось дополнить свои показания тем, что он якобы получил предложение «убить Бабченко» от сотрудника «частного фонда Путина, который занимается организацией диверсий, терактов и устройством беспорядков» на Украине. «непонятка» в результате получилась еще менее достоверной, но украинское следствие на данный момент удовлетворило.

- Не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, но вся эта история, все вот эти показания, являются ни чем иным, как развесистой клюквой. Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут, - прокомментировал эту ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Клюква, тем временем, становилась все более развесистой. Как оказалось, Герман не только совладелец единственной на Украине частной оружейной компании «Шмайсер», который снабжал украинских военных в АТО снайперской оптикой и не только ей, но и действительно имеет давние отношения с контрразведчиками. Его подозревают в краже акций компании, и СБУ прессует его по полной, устраивая проверки. Не исключено, что речь идет о попытке увода акций «Шмайсера» у Германа и рейдерского захвата компании. Сам Герман даже пытался откупиться, давал ранее СБУшникам взятку в 70 тысяч долларов. Так что агент он там или нет, но возможности воздействовать на него были.

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Борис Герман - совладелец единственной на Украине частной оружейной компании «Шмайсер».Фото: REUTERS

Суд арестовал Германа на два месяца без возможности залога, а Генпрокурор Украины Луценко уже заявил, что следствие закончится не раньше, чем через полгода и вряд ли позже, чем через год.

Интересно, кому к тому времени будет принадлежать украинско-немецкая компания «Шмайсер»?

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Несостоявшимся убийцей Аркадия Бабченко оказался участник АТО и бывший монах

Шапито вокруг «убийства» Бабченко продолжает обрастать подробностями. Выяснилось, что несостоявшимся киллером оказался бывший монах Аристарх (в миру - Алексей Цымбалюк), который однажды разочаровался в Церкви, а с началом войны в Донбассе уехал туда воевать на стороне Киева (подробности)

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