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Организатор «убийства» Бабченко оказался главой предприятия по производству оружия

31 мая 2018, 18:24  •  84 • Украина
Борис Герман, подозреваемый в организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко, руководит украинско-немецким предприятием по изготовлению оружия. Об этом сообщил адвокат задержанного Евгений Солодко.
 
© Valentyn Ogirenko Reuters
 

«Борис Герман — исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране», — написал он в Facebook.

По словам юриста, предприятие имеет давние отношения с Минобороны Украины, а сам Герман известен своей «волонтёрской деятельностью для нужд АТО». 

Ранее суд в Киеве сообщил, что предполагаемого организатора «убийства» Бабченко зовут Борис Герман. 

30 мая в Службе безопасности Украины заявили, что информация об убийстве журналиста была частью спецоперации для предотвращения покушения.

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