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Организатор «убийства» Бабченко оказался главой предприятия по производству оружия
31 мая 2018, 18:24 • 84 • Украина
Борис Герман, подозреваемый в организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко, руководит украинско-немецким предприятием по изготовлению оружия. Об этом сообщил адвокат задержанного Евгений Солодко.
© Valentyn Ogirenko Reuters
«Борис Герман — исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране», — написал он в Facebook.
По словам юриста, предприятие имеет давние отношения с Минобороны Украины, а сам Герман известен своей «волонтёрской деятельностью для нужд АТО».
Ранее суд в Киеве сообщил, что предполагаемого организатора «убийства» Бабченко зовут Борис Герман.
30 мая в Службе безопасности Украины заявили, что информация об убийстве журналиста была частью спецоперации для предотвращения покушения.
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