Организатор скандального звонка Навального замахнулся на вагнеровцев: "Как интересно…"

Один из "расследователей" группы Bellingcat Христо Грозев засветился не только в скандале со звонком Навального своему псевдоотравителю, но и припомнил громкое дело о российских богатырях. Этим летом в Минске была задержана группа российских граждан, которые намеревались вылететь за границу через Минск.

Белорусские СМИ называли задержанных "вагнеровцами", которые якобы намеревались дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов. Россия настаивала на возвращении граждан на родину, однако тихой сапой в этот конфликт включилась и Украина, заявившая, будто несколько задержанных принимали участие в боях в Донбассе.

В итоге, когда 33 богатыря вернули в РФ, Киев громко возмутился. Однако впоследствии вся история приобрела и вовсе другой тон: как оказалось, минскую ловушку для российских граждан устроили украинские спецслужбы, намеревавшиеся таким образом выманить "вагнеровцев". Но задумка провалилась.

Христо Грозев в интервью украинской журналистке Алесе Бацман заявил, что работает над документальным проектом по этой теме.

"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев (...) Это всё было придумано гениально", - заявил он.

Своё "творение" Bellingcat намерен выпустить в двух частях.

В Сети после этих слов Грозева указали, что "расследователь" из Bellingcat уж чересчур активен в последние дни. Он ведь также был и организатором звонка Навального "отравителю". Всё это наводит на определённые размышления, указывает автор телеграм-канала "Майор и генерал".

"Как интересно... ключевой организатор "спецоперации по звонку Навального фээсбэшнику" Христо Грозев ... работает сейчас на СБУ, причём на ту часть СБУ, которая до сих пор верна Порошенко", - отмечает блогер.