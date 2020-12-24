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Организатор скандального звонка Навального замахнулся на вагнеровцев: "Как интересно…"
24 декабря 2020, 13:20 • 90 • В мире
Главный "расследователь" международной организации Bellingcat Христо Грозев заявил, что работает над фильмом о провале Украины в поимке российских "вагнеровцев". Примечательно, что именно Грозев оказался также организатором скандального звонка Алексея Навального "отравителю". В Сети не прошли мимо такого совпадения. "Как интересно…" - пишет автор телеграм-канала "Майор и генерал".
Один из "расследователей" группы Bellingcat Христо Грозев засветился не только в скандале со звонком Навального своему псевдоотравителю, но и припомнил громкое дело о российских богатырях. Этим летом в Минске была задержана группа российских граждан, которые намеревались вылететь за границу через Минск.
Белорусские СМИ называли задержанных "вагнеровцами", которые якобы намеревались дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов. Россия настаивала на возвращении граждан на родину, однако тихой сапой в этот конфликт включилась и Украина, заявившая, будто несколько задержанных принимали участие в боях в Донбассе.
В итоге, когда 33 богатыря вернули в РФ, Киев громко возмутился. Однако впоследствии вся история приобрела и вовсе другой тон: как оказалось, минскую ловушку для российских граждан устроили украинские спецслужбы, намеревавшиеся таким образом выманить "вагнеровцев". Но задумка провалилась.
Христо Грозев в интервью украинской журналистке Алесе Бацман заявил, что работает над документальным проектом по этой теме.
"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев (...) Это всё было придумано гениально", - заявил он.
Своё "творение" Bellingcat намерен выпустить в двух частях.
В Сети после этих слов Грозева указали, что "расследователь" из Bellingcat уж чересчур активен в последние дни. Он ведь также был и организатором звонка Навального "отравителю". Всё это наводит на определённые размышления, указывает автор телеграм-канала "Майор и генерал".
"Как интересно... ключевой организатор "спецоперации по звонку Навального фээсбэшнику" Христо Грозев ... работает сейчас на СБУ, причём на ту часть СБУ, которая до сих пор верна Порошенко", - отмечает блогер.
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