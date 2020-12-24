Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришл...
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому при...
Главная / В мире

Организатор скандального звонка Навального замахнулся на вагнеровцев: "Как интересно…"

24 декабря 2020, 13:20  •  90 • В мире
Главный "расследователь" международной организации Bellingcat Христо Грозев заявил, что работает над фильмом о провале Украины в поимке российских "вагнеровцев". Примечательно, что именно Грозев оказался также организатором скандального звонка Алексея Навального "отравителю". В Сети не прошли мимо такого совпадения. "Как интересно…" - пишет автор телеграм-канала "Майор и генерал".
Один из "расследователей" группы Bellingcat Христо Грозев засветился не только в скандале со звонком Навального своему псевдоотравителю, но и припомнил громкое дело о российских богатырях. Этим летом в Минске была задержана группа российских граждан, которые намеревались вылететь за границу через Минск.
Белорусские СМИ называли задержанных "вагнеровцами", которые якобы намеревались дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов. Россия настаивала на возвращении граждан на родину, однако тихой сапой в этот конфликт включилась и Украина, заявившая, будто несколько задержанных принимали участие в боях в Донбассе.
В итоге, когда 33 богатыря вернули в РФ, Киев громко возмутился. Однако впоследствии вся история приобрела и вовсе другой тон: как оказалось, минскую ловушку для российских граждан устроили украинские спецслужбы, намеревавшиеся таким образом выманить "вагнеровцев". Но задумка провалилась.
Христо Грозев в интервью украинской журналистке Алесе Бацман заявил, что работает над документальным проектом по этой теме.
"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев (...) Это всё было придумано гениально", - заявил он.
Своё "творение" Bellingcat намерен выпустить в двух частях.
В Сети после этих слов Грозева указали, что "расследователь" из Bellingcat уж чересчур активен в последние дни. Он ведь также был и организатором звонка Навального "отравителю". Всё это наводит на определённые размышления, указывает автор телеграм-канала "Майор и генерал".
"Как интересно... ключевой организатор "спецоперации по звонку Навального фээсбэшнику" Христо Грозев ... работает сейчас на СБУ, причём на ту часть СБУ, которая до сих пор верна Порошенко", - отмечает блогер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
24 декабря 2020, 01:25
Расплата за Крым: Украина арестовала десятки судов
24 декабря 2020, 01:25
Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна
23 декабря 2020, 12:35
Загадка таинственной заразы: "Новый" штамм коронавируса в помощь Борису Джонсону
23 декабря 2020, 19:55
Убили, зарыли, а теперь откопают - и: В Дании придумали, как решить проблему "зомби-норок"
24 декабря 2020, 01:20
«Вызывает серьёзное беспокойство»: в Великобритании обнаружили ещё один новый штамм коронавируса
24 декабря 2020, 03:15
Будете 15-миллионным: Вакцинный калькулятор в США подскажет место в очереди на прививку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
20 декабря 2020, 17:40
Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.