Организатор "языковых патрулей" против русских в Казахстане сбежал на Украину

СМИ сообщили о том, что организатор "языковых патрулей" против русских в Казахстане Куат Ахметов сбежал на Украину. На родине мужчину подозревают в разжигании межнациональной розни.

Ещё один русофоб сбежал на Украину. На этот раз речь идёт об организаторе так называемых "языковых патрулей" в Казахстане Куате Ахметове. По информации казахстанских СМИ, на человека, который организовывал "языковые патрули" против русских, никаких запретов в части свободы передвижения не накладывалось.

В то же время, напомним, именно его подозревают в разжигании межнациональной розни, а в республике против него проводится досудебная проверка по факту размещённых в соцсетях материалов. На видео, которое было выложено на страницах Ахметова, местные националисты, входящие в составы "языковых патрулей", унижали русскоговорящих граждан республики.

После этого в соцсетях прокатилась ответная волна видео от защитников русскоговорящих граждан. Власти Казахстана рассматривали ситуацию с провокационными "языковыми патрулями" как проявление "пещерного национализма".

В Россию въезд Ахметову уже запрещён.