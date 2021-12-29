«Органично включиться в систему позитивных социальных связей»: Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Как говорится в пояснительной записке, положения документа ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, которые проживают в России, а также способны «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества». Законопроект также предлагает расширить перечень преступлений, совершение которых влечёт за собой прекращение гражданства. Речь идёт, в частности, о некоторых тяжких преступлениях против государства, а также нарушениях в сфере оборота наркотических средств.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ опубликован в электронной базе ведомства.

«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей», — отмечается в пояснительной записке.

Положения документа ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, которые проживают в России, а также способны «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».

Документ также предписывает передать ряд полномочий по приёму в гражданство России Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел.

Из пояснительной записки следует, что в ведении главы государства планируется оставить приём в российское гражданство в исключительном порядке. Планируется, что в данном случае речь будет идти о ветеранах Великой Отечественной войны, которые были гражданами бывшего СССР, и о лицах, имеющих особые заслуги перед Россией, а также лицах, представляющих интерес для страны.

Процедура принятия в гражданство РФ в исключительном порядке также приводится в документе. Отмечается, что соответствующее обращение должно быть направлено на имя президента, оно должно быть «мотивированным, обоснованным и содержать сведения об особых заслугах иностранного гражданина или лица без гражданства перед Российской Федерацией».

Уточняется, что под заслугами в данном случае понимаются выдающиеся достижения в культурно-гуманитарной сфере, в области науки, техники, производства, спорта, значительный вклад в развитие общества и экономики, а также обеспечение обороноспособности и безопасности РФ.

В свою очередь, МВД России и МИД России наделяются правом принятия решений по остальным категориям лиц.

В документе говорится, что это позволит сократить срок рассмотрения вопросов гражданства с одного года до трёх месяцев, а также обеспечит в целом более логичное функционирование системы принятия решений по гражданству.

Наряду с этим документ расширяет перечень преступлений, совершение которых влечёт за собой прекращение гражданства.

«Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в пояснительной записке.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Госдума планирует принять законопроект о гражданстве в начале 2022 года.

«Текст я видел, более того, участвовал в его разработке вместе с межведомственной комиссией при президенте России, мы его долго разрабатывали после внесения изменений в Конституцию. Он будет в моём комитете», — приводит ТАСС его слова.

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Между тем Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT сообщил подробности законопроекта, внесённого в Госдуму президентом России.

По словам парламентария, разработка документа обусловлена реализацией Концепции государственной миграционной политики, а также направлена на актуализацию законодательства о гражданстве в соответствии с положениями Конституции.

«Один из главных вопросов — повышение эффективности правоприменительной практики в области гражданства. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем для 20 категорий лиц при приёме в гражданство России. По факту это получение в упрощённом режиме гражданства», — сообщил Туров.

Депутат отметил, что при этом идёт обновление института признания гражданином России.

«Не только граждане бывшего СССР, которые проживали на территории Российской Федерации по состоянию на февраль 1992 года, но и ещё ряд лиц, которые могли бы в рамках принятия закона воспользоваться таким правом», — пояснил парламентарий.

Туров подчеркнул, что при получении гражданства лицу необходимо владеть русским языком, знать историю России, безусловно, соблюдать нормы Конституции и не представлять угрозы для страны.

«Определяется перечень в том числе преступлений, из-за которых гражданин может лишиться российского гражданства. Здесь надо отметить не только вопрос, связанный с терроризмом, но и тяжкие преступления против самого государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков, психотропных веществ», — заключил собеседник RT.

По его мнению, закон отвечает запросам общества и соотечественников.