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«Орган, штампующий политизированные резолюции»: ГА ООН приняла новый документ по Сирии

17 ноября 2018, 01:39  •  23 • Политика
Третий комитет Генассамблеи Организации Объединенных Наций принял большинством голосов резолюцию касательно прав человека в Сирии. Россия голосовала против данного документа. Более того, заместитель постпреда нашей страны в ООН Геннадий Кузьмин даже заявил о попытке превратить комитет в «орган, штампующий политизированные страновые резолюции».
Отметим, что в структуре ООН Третий комитет Генассамблеи отвечает за социальные, гуманитарные и культурные вопросы. Таким образом, выражение позиции международной организации по текущей ситуации в арабской республике также попадает в сферу его компетенции.
Всего в поддержку новой резолюции по Сирии было подано 106 голосов. Включая Россию, против документа проголосовало 16 стран. Воздержавшихся в ходе голосования не было.
Как отметил Кузьмин, единственная цель этой и подобной ей деклараций - «оказать давление на правительство одного из государств - членов ООН». Россия всегда противостояла подобным попыткам.
Об этом сообщает РИА Новости.

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