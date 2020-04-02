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Орешкин, Вайно и Песков (без маски) показались на совещании президента втроём
02 апреля 2020, 02:35 • 22 • Политика
Все члены правительства вышли на совещание с Путиным по видеосвязи из своих кабинетов, а пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава президентской администрации Антон Вайно и помощник главы государства Максим Орешкин слушали президента втроём. "Ситуационный центр" - светилась надпись на их экране.
Кремлёвский пул "РИА Новости" опубликовал в своём Telegram-канале фотографию из кабинета Владимира Путина. На снимке телевизор во время первого дистанционного совещания президента с членами правительства.
"Все члены правительства вышли на совещание с Путиным по видеосвязи из своих кабинетов, а Песков, Вайно и Орешкин слушали президента втроём", - написали журналисты пула.
Фото: Telegram/@RIAKremlinpool
Отметим, что во время совещания пресс-секретарь президента был без защитной маски. На прошлой неделе на это обратили внимание журналисты. Дмитрий Песков появлялся перед камерами журналистов в Коммунарке в медицинской маске.
Сегодня на первом дистанционном совещании с членами правительства глава государства обсуждал вопрос противодействия коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы социально-экономической сферы. Формат мероприятия Владимир Путин объяснил тем, что "обстановка этого требует". Он подчеркнул, что удалённый способ работы не отразится на качестве деятельности.
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