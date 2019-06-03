Орешкин рассказал Путину об экономическом росте выше ожиданий

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин начал встречу в президентом с хороших новостей.

- Если посмотреть на цифры 2018 года, они выглядят в целом неплохо, у нас рост ВВП – 2,3 процента, - сказал Орешкин.

- Это больше, чем мы ожидали и прогнозировали, - заметил президент.

- Это максимальная цифра с 2012 года, поэтому потихонечку увеличиваем, идем чуть лучше прогнозов, но все равно эти цифры ниже, чем целевые, - продолжил министр. - Мы должны выходить на темпы больше трех процентов. И та цифра, которая позитивна, динамика инвестиций, мы видим, что за 2018 год рост – 4,3 процента. За два года у нас 9,1 процента, то есть уже очень солидный темп роста, выше темпа роста ВВП. Поэтому здесь картина в целом складывается неплохо.

Правда, он тут же оговорился, что "не очень хорошая статистика по первому кварталу 2019 года".

- Ряд решений, например, повышение НДС в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали, - отметил Орешкин. - За первый квартал рост замедлился. Инфляция достигла максимума в марте – 5,3 процента, но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться.

По прогнозу минэкономразвития, экономический рост за год должен составить 1,3 процента. Но Орешкин предположил, что "цифры могут оказаться лучше". Это может произойти за счет работы с регионами.

- Мы детально сейчас прописываем по рынку труда, по инвестициям текущее состояние и то, к которому региону нужно прийти к 2024 году. И смотрим на конкретные меры, которые в регионе нужно сделать, чтобы этих цифр достичь, - рассказал о работе министр.

- То есть вы с регионами активно работаете в этом плане? - спросил Путин.

- Да, вот еще один трек - по регионам с невысокими экономическими показателями – выбрано 10 регионов – по каждому такому региону будет закреплен куратор внутри правительства, - привел еще одну меру Орешкин. - И первый регион уже объявлен, это Республика Тыва, поручено мне курировать эту историю. Мы сейчас на примере этого региона проходим все сферы и инвестиционные проекты, которые там реализуются, смотрим, что нужно делать, где помогать. Смотрим по всем 15 показателям, какие проблемы, как нацпроекты доходят до каждого конкретного региона. И тоже здесь, на базе этого региона, сделаем определенные подходы, которые будем затем распространять.