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Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистра

17 июня 2019, 21:24  •  33 • Политика
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин представил коллегам своего заместителя Михаила Бабича и рассказал о его обязанностях на этой должности. По его словам, экс-посол России в Белоруссии будет курировать интеграционные вопросы.
«Первый контур — это Союзное государство Россия–Белоруссия, здесь у нас максимальная степень интеграции. (…) Сейчас Михаил Викторович активно подключится к этой работе, он о ней знает не понаслышке по своему предыдущему рабочему месту», — цитирует Орешкина «Интерфакс» в понедельник, 17 июня.
«Второй контур интеграции — это ЕВРАЗЭС, и третий контур — это интеграция СНГ. Здесь тоже есть большой объем вопросов, нужно будет активно систематизировать повестку и сформулировать те основные направления, по которым мы будем двигаться вперед», — продолжил министр.
Ранее 17 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Бабича заместителем главы Минэкономразвития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это назначение, отметил богатый опыт бывшего посла.
Бабич с 2018 года занимал должность посла России в Минске. В апреле 2019-го МИД Белоруссии обвинил дипломата в том, что он причастен к постепенному разрушению отношений Москвы и Минска. После этого на должности посла Бабича сменил экс-сенатор Дмитрий Мезенцев.

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